Formazione professionale 92 nuovi campioni di mestiere si sono sfidati agli SwissSkills

SDA

21.9.2025 - 08:42

Giovani talenti si sono sfidati in oltre 90 mestieri ai Campionati svizzeri delle professioni (foto d'archivio)
Keystone

Giovani talenti in 92 mestieri diversi si sono sfidati fino a ieri ai Campionati svizzeri delle professioni. Secondo il sito web dell'organizzatore, i campioni elvetici sono stati designati in varie attività.

21.09.2025, 08:42

21.09.2025, 09:05

Dal 17 al 20 settembre, oltre 1000 giovani professionisti hanno mostrato le loro capacità, come comunicato da SwissSkills prima dell'inizio della competizione. Sono state presentate complessivamente 150 professioni.

Il consigliere federale Guy Parmelin si è congratulato con tutti i 92 vincitori. «Potete essere fieri della vostra prestazione», ha scritto ieri sera sulla piattaforma X il ministro della formazione.

La professione di droghista era presente per la prima volta all'edizione di quest'anno. Su dodici talenti che vi hanno preso parte, la medaglia d'oro è andata ad Andrea Zihlmann del cantone di Soletta.

Per quanto riguarda i muratori, invece, il campionato delle professioni vanta una lunga tradizione. Rappresentanti della professione si sono affrontati per la prima volta a livello internazionale nel 1978, riporta SwissSkills, Quest'anno Robin Hollenstein, del canton di San Gallo, ha vinto nella sua categoria.

Con la partecipazione ai Campionati svizzeri, i giovani talenti professionali si candidano anche per incarichi internazionali. Di recente, la Svizzera ha ottenuto ottimi risultati ai campionati europei delle professioni: con undici medaglie ha dominato la competizione, come comunicato da SwissSkills la scorsa settimana.

