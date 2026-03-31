92enne cacciata dal suo appartamento dopo 53 anni: «Preferisco morire che trasferirmi»

L'appartamento dell'anziana in questione si trova in Rue Butini a Ginevra. Google Street View

A Ginevra un progetto di ristrutturazione di un edificio residenziale sta causando problemi agli inquilini di lunga data, in particolare alla 92enne Micheline Lagarde. Secondo alcuni si tratta di un approccio sistematico per aumentare gli affitti.

Dominik Müller Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo ben 53 anni, un'inquilina di 92 anni è costretta a lasciare il suo appartamento di Ginevra.

L'edificio è infatti stato venduto e sarà ampiamente ristrutturato.

I proprietari giustificano le disdette con i rischi per la sicurezza durante i lavori, ma alcuni sospettano che l'obiettivo è quello di alzare il prezzo degli affitti dopo i vari lavori. Mostra di più

La 92enne Micheline Lagarde vive nel suo appartamento di Ginevra da ben 53 anni, ma ora è costretta a lasciarlo, come riporta la «RTS». Ha infatti ricevuto il preavviso di sfratto poco prima di Natale. «Il mio primo pensiero è stato che preferivo morire il più rapidamente possibile», ha dichiarato la donna.

L'edificio in cui si trova il suo appartamento è stato acquistato da una società immobiliare per 14 milioni di franchi nel 2025. Sono previsti lavori di ristrutturazione e un ampliamento, per cui tutti gli inquilini dovranno andarsene. Secondo i nuovi proprietari, è stata fatta una perizia che ha giudicato troppo pericoloso rimanere in casa durante i lavori.

Lagarde dubita però di questa giustificazione e vede altre moticazioni: «Ora gli affitti sono ancora ragionevoli, ma son sicura che dopo la ristrutturazione verranno raddoppiati o addirittura triplicati».

L'amministrazione prende posizione

Anche l'Associazione degli inquilini è preoccupata. Il consigliere nazionale del PS e avvocato Christian Dandrès parla di un chiaro modello di business: «Questi gruppi acquistano immobili a prezzi straordinari, poi buttano fuori tutti per portare gli affitti a 3'000 o 4'000 franchi al mese».

Ma l'amministrazione responsabile Naef non è d'accordo. Non commenta i singoli casi, ma sottolinea semplicemente alla RTS: «Gli affitti dopo la ristrutturazione saranno fissati in conformità al quadro giuridico vigente».

Per l'avvocata Rafaella Willig dell'associazione degli inquilini, il caso è sintomatico: «La ristrutturazione viene usata come scusa per svuotare un edificio e poi aumentare gli affitti». A suo dire, più di una dozzina di edifici a Ginevra sono attualmente interessati da simili sfratti di massa.