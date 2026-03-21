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In vista dei Mondiali 2026 9'500 persone su un enorme campo di calcio in Messico, ed è subito record

Fabienne Berner

21.3.2026

9.500 persone su un enorme campo di calcio in Messico, ed è subito record

9.500 persone su un enorme campo di calcio in Messico, ed è subito record

17.03.2026

Un campo, migliaia di palloni: all'improvviso il cuore di Città del Messico diventa un enorme campo da calcio. Più di 9'500 persone hanno partecipato a un allenamento congiunto. Una spettacolare anticipazione della Coppa del Mondo 2026.

Nicole Agostini

21.03.2026, 14:37

Hai fretta? blue News riassume per te

  • A Città del Messico è stato stabilito un nuovo Guinness World Record.
  • 9'500 persone hanno partecipato a una lezione di calcio di 35 minuti su un campo artificiale.
  • Indossando maglie verdi, bianche e rosse, hanno formato una bandiera messicana.
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Più di 9'500 persone hanno stabilito un nuovo Guinness World Record nello Zócalo, la piazza principale di Città del Messico. Hanno partecipato al più grande allenamento di calcio del mondo.

Il precedente record, stabilito dagli Stati Uniti nel 2025, era di 1.038 partecipanti ed è stato quindi nettamente superato.

Lo Zócalo è stato ricoperto di erba artificiale per l'evento e si è trasformato in un gigantesco campo da calcio per un breve periodo.

Hanno partecipato uomini, donne, bambini e anche persone con disabilità fisiche che, dopo un breve riscaldamento, hanno completato una sessione di allenamento di 35 minuti suddivisa in diversi blocchi, condizione indispensabile per il riconoscimento del record.

L'evento si è svolto in vista della Coppa del Mondo 2026, che il Messico ospiterà insieme a Stati Uniti e Canada. La partita inaugurale avrà inizio l'11 giugno a Città del Messico.

Guinness World Records. Il Messico stabilisce il record per la più grande lezione di calcio al mondo

Guinness World RecordsIl Messico stabilisce il record per la più grande lezione di calcio al mondo

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