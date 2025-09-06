ImpreseA 102 anni scala il Fuji-San, la montagna sacra del Giappone
SDA
6.9.2025 - 10:20
All'età di 102 anni Kokichi Akuzawa aggiorna il proprio record diventando per la seconda volta la persona più anziana a raggiungere la vetta del Fuji-San, la montagna sacra del Giappone.
Keystone-SDA
06.09.2025, 10:20
SDA
Il risultato è stato riconosciuto dal Guinness World Records, e segue di 6 anni il precedente primato di Akuzawa, salito fino a quota a quota 3.776 metri nonostante «le difficoltà oggettive dell'ultima scarpinata».
Dopo aver campeggiato per due notti lungo il sentiero ed essere stato vicino al ritiro per l'eccessiva stanchezza, raccontano i media locali, Akuzawa è riuscito a proseguire lungo il sentiero insieme alla figlia settantenne Motoe, alla nipote, al marito di quest'ultima e a quattro amici di un club di alpinismo locale.
«Ero davvero tentato di rinunciare a metà strada», ha ammesso Akuzawa, «raggiungere la vetta è stato difficile, ma i miei amici mi hanno incoraggiato e alla fine è andato tutto bene. Sono riuscito a farcela perché tante persone mi hanno sostenuto».
Akuzawa, che ha iniziato a scalare in gioventù, si è allenato per tre mesi prima della scalata del monte Fuji, svegliandosi alle 5 del mattino per fare passeggiate di un'ora, per lo più nella prefettura di Nagano, nel Giappone centrale. Ricordando le ragioni che lo hanno attratto per la prima volta verso questa disciplina 88 anni fa, Akuzawa ha confessato che «sebbene il fascino di raggiungere la vetta sia innegabile», in questa occasione sono state le persone a spingerlo «a tornare».
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.
26.01.2022
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico
Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.
06.01.2022
Rapper spagnolo condannato per due Tweet
Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.
16.02.2021
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico