  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Imprese A 102 anni scala il Fuji-San, la montagna sacra del Giappone

SDA

6.9.2025 - 10:20

Grande impresa per Kokichi Akuzawa.
Grande impresa per Kokichi Akuzawa.
Keystone

All'età di 102 anni Kokichi Akuzawa aggiorna il proprio record diventando per la seconda volta la persona più anziana a raggiungere la vetta del Fuji-San, la montagna sacra del Giappone.

Keystone-SDA

06.09.2025, 10:20

Il risultato è stato riconosciuto dal Guinness World Records, e segue di 6 anni il precedente primato di Akuzawa, salito fino a quota a quota 3.776 metri nonostante «le difficoltà oggettive dell'ultima scarpinata».

Dopo aver campeggiato per due notti lungo il sentiero ed essere stato vicino al ritiro per l'eccessiva stanchezza, raccontano i media locali, Akuzawa è riuscito a proseguire lungo il sentiero insieme alla figlia settantenne Motoe, alla nipote, al marito di quest'ultima e a quattro amici di un club di alpinismo locale.

«Ero davvero tentato di rinunciare a metà strada», ha ammesso Akuzawa, «raggiungere la vetta è stato difficile, ma i miei amici mi hanno incoraggiato e alla fine è andato tutto bene. Sono riuscito a farcela perché tante persone mi hanno sostenuto».

Akuzawa, che ha iniziato a scalare in gioventù, si è allenato per tre mesi prima della scalata del monte Fuji, svegliandosi alle 5 del mattino per fare passeggiate di un'ora, per lo più nella prefettura di Nagano, nel Giappone centrale. Ricordando le ragioni che lo hanno attratto per la prima volta verso questa disciplina 88 anni fa, Akuzawa ha confessato che «sebbene il fascino di raggiungere la vetta sia innegabile», in questa occasione sono state le persone a spingerlo «a tornare».

I più letti

Pescato uno squalo nutrice arancione, che si scopre poi essere in realtà albino
Belen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»
Piotr Szczerek è diventato il CEO più odiato al mondo, ecco perché

Video correlati

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.

26.01.2022

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.

06.01.2022

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.

16.02.2021

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Più video

Altre notizie

Il grande stilista italiano. In centinaia in fila dalle 7 per dare l'ultimo saluto a Giorgio Armani a Milano

Il grande stilista italianoIn centinaia in fila dalle 7 per dare l'ultimo saluto a Giorgio Armani a Milano

Su fino a 3'776 metri. A 102 anni scala il Fuji-San, la montagna sacra del Giappone: «Ero tentato di rinunciare»

Su fino a 3'776 metriA 102 anni scala il Fuji-San, la montagna sacra del Giappone: «Ero tentato di rinunciare»

Svizzera. Giornata dell'assistenza e cura a domicilio: la trasformazione digitale aiuta

SvizzeraGiornata dell'assistenza e cura a domicilio: la trasformazione digitale aiuta