A 20 anni scopre di avere 3 sorelle, ma non è finita: a 60 per Dyane arrivano altre sorprese

Presumibilmente discendenti dallo stesso padre, Dyane e André stanno aspettando il risultato di un test del DNA per essere sicuri di essere davvero fratello e sorella. DR

Conoscete davvero vostro padre, vostra madre, le persone più vicine a voi? Anche se spesso pensiamo che i segreti esistano solo nelle altre famiglie, nessuno è immune dallo scoprire una verità inimmaginabile sulla propria famiglia o sul proprio lignaggio. Dyane è cresciuta in Quebec prima di trasferirsi in Svizzera. Diverse rivelazioni hanno sconvolto la sua vita, prima all'età di 22 anni, poi a 60 anni. Ora, seguendo le orme del suo vero padre, ha scoperto un nuovo fratello. Ne parla a blue News.

Valérie Passello Valérie Passello

Dopo aver appreso all'età di 22 anni di avere tre sorelle maggiori, Dyane ha subito lo shock di una nuova rivelazione all'età di 60 anni: Jean*, l'uomo che pensava fosse suo padre, ha lo 0% di DNA in comune con lei.

Il suo vero padre, secondo Jean, si chiamava Gilles. È stata Lise, la madre di Dyane, a confessare questo segreto al marito qualche anno prima della sua morte, avvenuta nel 2019. Ma scavando un po', Dyane ora pensa che Jean lo sapesse da sempre.

In ogni caso, ha voluto scoprire chi era il suo vero padre. Per farlo, ha contattato una delle sue zie, sorella di Jean, a cui è molto legata e che conosceva bene Gilles.

Le fornisce tutte le informazioni in suo possesso. Le spiega che, all'epoca, Jean aveva presentato a Gilles una ragazza di nome Aline. Si innamorarono, ma le rispettive famiglie si opposero alla loro storia d'amore.

Le loro strade si separarono, ma Gilles e Aline si rincontrarono anni dopo e rimasero sposati per 40 anni. La zia di Dyane aggiunge che Gilles «pare» abbia avuto un figlio e una figlia. Ricorda il nome di battesimo del figlio: André.

Una riunione emozionante

Dyane si è subito messa su Facebook, digitando «André G., Granby». E bingo: appare un profilo. Così lo ha contattato via Messenger.

«Ho scritto: "Buonasera, non ci conosciamo, ma per caso tuo padre si chiamava Gilles G. ed è morto nel 2021?»

Mi ha risposto: «Dipende». Gli ho inviato la foto dell'agenzia di pompe funebri che avevo trovato su Google. Mi ha risposto: «Sì, quello è mio padre. Perché?».

Dietro lo schermo, il cuore di Dyane batteva forte. Poi ha esitato: «Rovinerò la vita di quest'uomo? O dovrei pensare a me stessa per una volta nella vita e andare fino in fondo?».

Alla fine si decide, è troppo disperata per avere delle risposte. Scrive: «Cominciamo in termini familiari, sarà più facile. Probabilmente ti sconvolgerò la vita, lo so. Voglio che tu sappia che rispetterò sempre il fatto che tu forse non vorrai rimanere in contatto con me, ma vorrei almeno incontrarti una volta. Vivo in Svizzera, sono in vacanza in Quebec e ho una settimana prima di dover tornare».

L'appuntamento è stato fissato il giorno dopo in un ristorante. Dyane racconta il momento: «Sono arrivata, l'ho visto entrare, ci siamo abbracciati, ci siamo seduti e lui è stato molto emotivo per tutto il pranzo. Si batteva il petto e diceva: "Sono così felice, sono così felice di avere una sorella, così felice"».

André gli racconta poi che non è stato cresciuto da Gilles, ma è stato affidato ai nonni prima di essere messo in collegio. Cosa ricorda del padre? Un uomo freddo, assente, che non dava segni di affetto. «Non ti è sfuggito nulla», dice a Dyane. Lei conferma: «Da quello che ho appreso, mio padre non era un uomo molto gentile».

La donna viene anche a sapere che Gilles ha avuto un'altra figlia, Nathalie, che ha ripudiato. Nathalie è morta giovane di cancro. Un'altra sorella per Dyane...

Durante la settimana della loro riunione, André e Dyane fanno colazione insieme ogni mattina. I due hanno molto di cui parlare. Un giorno, lui le porta alcune foto e, in una busta a parte, una pipa.

Era di Gilles: ha fumato la pipa dall'età di 17 anni fino alla sua morte. André l'ha regalata a Dyane perché la portasse in Svizzera come ricordo del padre.

Gilles con la sua famosa pipa il giorno del suo matrimonio con Aline. DR - Dyane Dufault

Dyane e André si sono anche sottoposti al test del DNA per assicurarsi di avere lo stesso padre. Al momento in cui scriviamo, sono ancora in attesa dei risultati del test.

Ma André è già convinto e la rassicura: «Smettila, sei mia sorella. Ti ascolto parlare, ti guardo. Il tuo naso, il tuo viso, la parte inferiore del tuo viso, il tuo mento: è l'immagine sputata di tuo padre».

Aline, una delle ultime voci della memoria

Da quando il segreto è stato svelato, a Granby sembra che le lingue si stiano agitando. Dyane è tornata lì nell'inverno del 2025 per le feste.

Il figlio di uno dei vecchi amici di Jean e Gilles la contatta: vorrebbe vederla. Quando si incontrano, l'uomo le dice di aver sentito parlare della storia di suo padre. Si scopre che vive con la nipote di Aline, la moglie di Gilles!

Così Dyane si imbarca per andare a trovare «zia Aline», che non conosce affatto, incoraggiata dagli amici che sono sicuri che la donna sarà felicissima di incontrarla.

Faccia a faccia sul pianerottolo, l'anziana donna fissa Dyane. Quando la nipote le chiede se non vede una somiglianza con qualcuno, Aline risponde: «Non so, è strano, ma sembra la parte inferiore del viso di Gilles».

Dyane scoppia in lacrime: «Sono la figlia di Gilles». «Impossibile», risponde Aline, «ci hanno detto che è morta a 5 anni».

Questa frase suggerisce che, anche se tutti nella sua famiglia lo negano, alcune persone - e Jean in particolare - dovevano sapere che Gilles era davvero il padre di Dyane: «È terribile, ci sono bugie ovunque», si dispera.

Ma una volta assorbita la sorpresa Aline le ha spalancato la porta di casa e gli album di foto. «Voleva darmi tutto, ma ho preso solo qualche foto», sorride la donna che oggi vive in Svizzera.

È felice di aver incontrato «questa graziosa signora dai capelli bianchi», una delle ultime voci della propria memoria.

Dyane attende ora i risultati del test del DNA per avere la certezza che André sia suo fratello: «Allora potrò andare avanti. Finalmente...».

Ma si sta anche preparando psicologicamente all'eventualità che il test sia negativo: «Mi hanno mentito così tanto nella mia vita che ho bisogno di prove», dice.

Dyane ha accettato di testimoniare per blue News per rompere un tabù familiare che dura da troppo tempo, per ricostruire la sua vita e per offrire conforto e speranza ad altre persone in situazioni simili.

«Quello che è certo è che mi fa molto bene parlarne: mi aiuta a rimettermi in piedi», conclude.

*Nome noto alla redazione

Se anche voi avete scoperto un segreto di famiglia e volete condividerlo: valerie.passello@blue.ch