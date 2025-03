A 4 anni chiama il 911: «Mamma è cattiva, venite a prenderla». Ma il motivo è divertente!

Il bimbo con due agenti di polizia Facebook/ Village Of Mount Pleasant Police Department

Un bambino di quattro anni, con un forte senso di giustizia, non esita a contattare le autorità quando ritiene di aver subito un torto. La sua determinazione lo porta a denunciare la madre per un furto di gelato.

Hai fretta? blue News riassume per te Un bambino di quattro anni del Wisconsin, negli Stati Uniti, ha chiama la polizia per denunciare sua madre.

«Mia mamma è stata cattiva, venite a prenderla», ha detto il bimbo durante la chiamata al 911.

La madre ha spiegato che aveva mangiato il suo gelato e che probabilmente era per quello che aveva chiamato le forze dell'ordine. Mostra di più

Un bambino di quattro anni del Wisconsin, negli Stati Uniti, ha deciso di agire subito quando ha percepito un'ingiustizia nei suoi confronti. Senza farsi fermare dai legami familiari, ha contattato la polizia per denunciare sua madre.

Come riporta «Leggo.it», durante la chiamata al 911, il piccolo ha dichiarato: «Mia mamma è stata cattiva, venite a prenderla», come riportato dall'audio ottenuto da WCAX.

L'operatore, cercando di comprendere la situazione, ha ascoltato la donna spiegare: «Ho mangiato il suo gelato, probabilmente è per questo che ha chiamato il 911», mentre il bambino continuava a lamentarsi in sottofondo. E il motivo della telefonata era proprio quello!

In seguito, due agenti si sono recati presso l'abitazione del bambino. Sebbene ancora arrabbiato, il piccolo ha ammesso di non voler vedere la madre in prigione.

Il giorno successivo, gli agenti sono tornati con un gelato per il bambino.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.