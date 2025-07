Il "Rave the Planet" di ieri, a Berlino Keystone

Decine di persone sono rimaste intossicate e hanno avuto gravi malori durante un party techno che si è tenuto ieri, sabato, a Berlino, il «Rave the Planet» nell'ampia strada del «17 giugno».

Keystone-SDA SDA

Secondo il bilancio dei vigili del fuoco, citato dal Bild, si tratterebbe di 89 persone, 69 delle quali sono finite in ospedale. Diversi giovani sarebbero in pericolo di morte, per il portale del tabloid.

La polizia ha chiarito all'ANSA che il Rave ha visto «la partecipazione di circa 100 mila persone, e che si è svolto pacificamente e senza problemi». I malori registrati dipesi da abuso di alcol e droga sono «classici sintomi dell'evento» secondo gli organizzatori, citati ancora dal Bild on line.