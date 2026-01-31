Una panoramica dell'area di frana intorno al villaggio di Blatten (foto d'archivio). Keystone

Blatten rimane un'area ad alto rischio anche otto mesi dopo la frana del ghiacciaio. Guillaume Favre-Bulle è il geologo cantonale del Vallese dall'ottobre 2025 e adesso fa il punto della situazione.

Keystone-SDA, Dominik Müller SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Guillaume Favre-Bulle è a capo del servizio per i pericoli naturali del Vallese dall'ottobre 2025.

Da allora ha affrontato la sfida di monitorare l'area ancora instabile di Blatten dopo il massiccio crollo del ghiacciaio.

Circa il 70% del villaggio distrutto si trova ora nella zona rossa, e il pericolo di nuove frane e del lento scioglimento di tre milioni di metri cubi di ghiaccio intrappolati è ancora molto elevato. Mostra di più

Guillaume Favre-Bulle è a capo dell'Ufficio per i pericoli naturali del Canton Vallese dal 1° ottobre 2025. La catastrofe naturale di Blatten domina la vita quotidiana del nuovo geologo cantonale, poiché la montagna potrebbe ancora una volta riservare spiacevoli sorprese.

Otto mesi fa, il 28 maggio 2025, Favre-Bulle ha assistito in prima persona al crollo del ghiacciaio e alla successiva frana sul Kleine Nesthorn sopra il villaggio vallesano.

«Quando il ghiacciaio si è staccato, stavo guardando la webcam e mi sono reso conto che nella zona stavano accadendo molte cose. All'improvviso ho visto iniziare la frana. Sono saltato in piedi dalla sedia. Lo scenario peggiore era diventato realtà davanti ai miei occhi».

Il successore del pensionato Raphaël Mayoraz ha conseguito un Master in geoscienze ambientali presso l'Università di Losanna e ha lavorato per 15 anni in uffici di geologia e ingegneria prima di trasferirsi nel 2017 nel Vallese.

Nel 2022 è diventato capo del Dipartimento per i pericoli geologici e le risorse minerarie all'interno del servizio cantonale per i pericoli naturali.

Il rischio esiste ancora

Dopo la catastrofe naturale, la priorità principale per il Dipartimento è stata quella di mettere in sicurezza il lago risultante per l'inverno e di valutare i pericoli al di sotto e al di sopra del deposito. Allo stesso tempo, è stata redatta una mappa aggiornata dei pericoli.

Nel frattempo il 70% del villaggio distrutto si trova nella zona rossa. Secondo Favre-Bulle, i costi dei lavori sovvenzionati dal Dipartimento ammontano attualmente a circa 20 milioni di franchi per Blatten.

Anche se nel 2025 saranno caduti sul villaggio della Lötschental dieci milioni di metri cubi di massi, macerie e ghiaccio, la montagna potrebbe ancora riservare sorprese. «Un milione di metri cubi potrebbe ancora cadere dal Kleiner Nesthorn durante la notte», spiega il geologo cantonale.

È quindi necessario un monitoraggio prioritario dell'area. Inoltre potrebbero verificarsi ulteriori frane o colate detritiche. Queste porterebbero a un aumento dell'attuale superficie del lago.

Cinque anni per sciogliere il ghiaccio

Secondo Favre-Bulle circa tre milioni di metri cubi di ghiaccio sono ancora intrappolati nella massa sedimentaria. Si stanno sciogliendo molto lentamente: «Cercheremo di creare grandi trincee per drenare tutta l'acqua dal deposito. Secondo gli esperti, potrebbero volerci circa cinque anni».

In definitiva quest'area, che non può più essere utilizzata come terreno edificabile, potrebbe essere riaperta all'agricoltura. Il Cantone sta attualmente valutando questa possibilità.

Secondo il geologo cantonale, sarebbe ideale per i prossimi mesi se il fiume Lonza rimanesse nel suo letto attuale «e dovremmo solo monitorare il fenomeno dell'erosione. Ciò richiederebbe un'estate senza grandi tempeste».

Altri eventi sono imminenti

Dal 2024 il Vallese è stato colpito più volte da forti tempeste. Oltre a Blatten, tra questi ci sono l'esondazione del Rodano nella regione di Sierre (giugno 2024) e le decine di colate detritiche nei pressi di Lourtier (2024-2025). Il numero crescente di questi eventi estremi preoccupa la popolazione.

«Sarà una delle mie sfide principali, insieme alle conseguenze del riscaldamento globale», conferma Favre-Bulle. Anche se purtroppo gli edifici esistenti non possono essere sempre protetti, sono in atto misure per mantenere la popolazione al sicuro, come le evacuazioni.

È importante che la popolazione non si esponga a nessun pericolo, non si avvicini a un evento naturale in corso e non si metta alla guida in caso di tempesta eccezionale.

Al momento 150 località vallesane sono monitorate per prevenire gravi disastri. Secondo il geologo cantonale ci sono però eventi naturali che non possono essere previsti o controllati, come la caduta di un masso su un veicolo.

Anche il verificarsi sempre più frequente di forti temporali rappresenta un rischio.

Importanti progetti in corso

A dicembre, il Gran Consiglio del Vallese ha respinto la creazione di nove posti supplementari a tempo pieno presso l'Ufficio cantonale per i pericoli naturali. Secondo Favre-Bulle questo significa che alcuni progetti devono essere considerati prioritari.

Oltre a Blatten e ai lavori per la terza correzione del Rodano, i progetti più importanti sono la progettazione della Dranse a Martigny (oltre 30 milioni), i lavori sulla Vièze a Monthey (circa 20 milioni), la Navizence ad Anniviers (40 milioni) e il Baltschiederbach (23 milioni).

Questi interventi saranno realizzati nell'arco di diversi anni con un costo di 2-4 milioni all'anno.