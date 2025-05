Il ghiacciaio del Birch nella Lötschental (foto d'archivio) Keystone

Giovedì mattina continua a regnare l'incertezza nell'area della frana di Blatten (VS). Secondo un portavoce dello stato maggiore di condotta della Lötschental, non è chiaro per quanto tempo il ghiacciaio del Birch possa resistere alla roccia del Kleines Nesthorn.

Keystone-SDA SDA

Quanto maggiori sono le forze esercitate sul ghiacciaio, tanto più pressante è la domanda su quanto a lungo potrà resistere, ha dichiarato il portavoce a Keystone-ATS nella prima mattinata di oggi, sottolineando che non ci sono ancora danni a persone o infrastrutture.

Nella notte scorsa sono stati osservati numerosi movimenti e la situazione è paragonabile a quella del giorno precedente: parziali cadute di massi sul Kleines Nesthorn hanno aumentato il cumulo di materiale sul ghiacciaio del Birch sottostante.

Il portavoce ha dichiarato che ulteriori informazioni saranno fornite nel pomeriggio, a meno che non si verifichi un evento importante. In una conferenza stampa a Ferden (VS) gli esperti riferiranno sulla situazione attuale.