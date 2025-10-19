A Cipro ci sono tanti gatti quanti abitanti. IMAGO/Pond5 Images

A Cipro si stima un gatto randagio per ogni abitante: il governo triplica i fondi per le sterilizzazioni, ma esperti e Parlamento avvertono che senza un piano nazionale il problema resterà irrisolto.

A Cipro si stima un gatto randagio per ogni abitante (circa 1 milione), ma gli attivisti parlano di numeri ancora più alti. Il programma pubblico di sterilizzazione - finora 2'000 interventi l'anno con un budget di 100'000 euro - è giudicato insufficiente, come riferito fra gli altri da «ABC News».

Il 4 ottobre (World Animal Day) il governo ha annunciato l'aumento dei fondi a 300'000 euro l'anno, ma il Parlamento e i tecnici avvertono: i soldi non bastano senza una strategia. L'obiettivo è ridurre sofferenza animale e impatto sull’ecosistema in città già congestionate.

Le cause dell'esplosione sono riproduzione incontrollata, maggiore sopravvivenza dei cuccioli grazie alle cure informali e concentrazioni nei centri urbani.

Le autorità ammettono che il sistema attuale - risorse ai Comuni, interventi in cliniche private su gatti raccolti dai volontari - non regge la domanda.

Le proposte sul tavolo, come riferito da «AP», sarebbe un piano unico nazionale, con il coinvolgimento capillare delle cliniche private e procedure snelle e gratuite, mappatura dei «punti caldi» tramite segnalazioni e un'app dedicata, e un fondo misto per donazioni di cittadini e aziende.

Secondo i veterinari, con questi strumenti la popolazione felina si potrebbe riportare sotto controllo in circa quattro anni.

I costi oggi sono relativamente contenuti: 55 euro per la sterilizzazione di una femmina randagia (fino a 120 euro per i gatti di proprietà, con cure dedicate). Nel lungo periodo si punta anche a legalizzare i rifugi privati e a realizzare un censimento per pianificare sterilizzazioni di massa.

Isola storicamente «amica dei gatti» - dalle leggende antiche ai vlogger che li immortalano nei ristoranti - Cipro ora deve conciliare tradizione, benessere animale e salute pubblica.

Le soluzioni ci sono, ribadiscono associazioni e istituzioni: la differenza la faranno coordinamento e continuità.