È uno dei propositi più diffusi a ogni anno nuovo: fare più sport e tenersi in forma. Chi è riuscito a portare avanti questa sana abitudine fino ad ora, deve però tenere a mente alcuni aspetti quando si acquista un nuovo abbigliamento da palestra e non solo, perché potreste sbagliare, eccome.

Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te La composizione dell'abbigliamento sportivo influisce sull'allenamento.

Dovete assicurarvi di indossare le scarpe sportive giuste.

L'abbigliamento sportivo non deve essere asciugato in asciugatrice dopo il lavaggio, perché potrebbe restringersi. Mostra di più

Siete tra quelli che, qualche settimana dopo, hanno già abbandonato o tenete duro ancora adesso? Se siete in questa seconda categoria, dovete assolutamente investire nell'abbigliamento giusto.

Perché solo con la tenuta corretta potete allenarvi in modo confortevole e sano. Le vostre prestazioni saranno limitate se utilizzate un abbigliamento di cotone logoro.

Quando acquistate una nuova attrezzatura per il fitness, tenete a mente i seguenti consigli:

Scegliere il tessuto giusto

L'abbigliamento per il fitness è realizzato con tessuti traspiranti e ad asciugatura rapida per un motivo preciso. Il cotone assorbe il sudore. Ciò significa che la maglietta o i pantaloni si bagnano rapidamente, raffreddando il corpo.

Il materiale giusto non solo può aiutarvi a sudare meno, ma anche a muovervi in modo ottimale con un abbigliamento traspirante e a evitare che si formino funghi sugli indumenti che potrebbero trasmettersi alla vostra pelle.

Anche se esistono molti set che sembrano abiti sportivi confortevoli, non tutti sono fatti per questo scopo. Alcuni hanno solo l'aspetto di un capo sportivo, ma sono adatti solo per rilassarsi a casa.

La taglia giusta

La taglia giusta è essenziale per l'allenamento. Se i vestiti sono troppo larghi, si rischia di rimanere bloccati o di inciampare. Non si deve correre questo rischio di infortunio. Inoltre, è più facile controllare che l'esercizio sia eseguito correttamente se l'abbigliamento non si "gonfia".

I vestiti troppo stretti, invece, possono sfregare e dare fastidio. Se il reggiseno sportivo o il top sono troppo stretti possono causare una cattiva respirazione.

È utile fare il test quando si provano i reggiseni e fare squat, jumping jack o altri esercizi. Solo così si può sapere come si sentono gli indumenti in azione.

Non usate il reggiseno normale

A proposito di reggiseni sportivi: care donne, un reggiseno di sostegno è essenziale per un allenamento sano. I modelli normali non vanno bene per l'attività fisica perché il materiale non è traspirante e non è elastico.

Solo un reggiseno sportivo adeguato garantisce una postura ottimale per evitare dolori, cedimenti del seno o smagliature.

Optate per delle scarpe adatte

Per le scarpe vale lo stesso discorso fatto per l'abbigliamento sportivo: esistono calzature appositamente studiate per le attività di fitness. È meglio non presentarsi in palestra con le scarpe da ginnastica di tutti i giorni, perché non sostengono le articolazioni in modo ottimale e non forniscono il supporto necessario.

Inoltre, a seconda della frequenza degli allenamenti, è opportuno cambiare le scarpe con maggiore regolarità e acquistare nuovi modelli, in modo che le suole non perdano la necessaria aderenza.

Non indossate gioielli

Gli accessori non sono adatti alla palestra. Potreste impigliarvi con braccialetti penzolanti e rimanere bloccati. Catene, anelli, orologi od orecchini devono quindi essere tolti prima dell'allenamento.

Attenzione a come lavate gli indumenti da palestra

Il modo in cui viene trattato l'abbigliamento sportivo ha anche un impatto sulla comodità di indossarlo. Per eliminare l'odore di sudore, è meglio lavare gli indumenti al rovescio.

I cicli di lavaggio a caldo, gli ammorbidenti e le asciugatrici non sono ideali per gli indumenti funzionali da palestra. È meglio lavarli accuratamente a mano, anche se oggi alcune macchine hanno anche un programma di lavaggio sportivo. Se non è disponibile, utilizzate un programma delicato o una bassa velocità di centrifuga.

Gli indumenti da fitness potrebbero restringersi nell'asciugatrice. È quindi meglio appenderli e lasciarli asciugare all'aria aperta.