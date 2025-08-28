  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dotato di 30'000 franchi A Giuliano da Empoli il Premio culturale Leenaards 2025

SDA

28.8.2025 - 14:30

Lo scrittore italo-svizzero Giuliano da Empoli. (foto d'archivio)
Lo scrittore italo-svizzero Giuliano da Empoli. (foto d'archivio)
Keystone

Lo scrittore, saggista e consigliere politico Giuliano da Empoli sarà insignito del Premio culturale Leenaards 2025, dotato di 30'000 franchi.

Keystone-SDA

28.08.2025, 14:30

28.08.2025, 14:40

L'autore italo-svizzero de «Il mago del Cremlino» (2022), «L'ora dei predatori» (2024) e «Gli ingegneri del caos» (2023) è stato premiato per «il suo percorso straordinario e la sua penna eccezionale».

«Il suo lavoro letterario, guidato da un forte impegno per una democrazia viva, lo rende una voce essenziale per decifrare le questioni contemporanee in questi tempi difficili», scrive la giuria del premio, citata in una nota odierna della Fondazione Leenaards di Losanna.

Catherine Othenin-Girard, presidente della giuria e membro del consiglio della Fondazione, afferma nella nota: «Alla frontiera tra saggio politico, giornalismo e letteratura, la sua opera letteraria esplora in profondità le dinamiche della manipolazione dell'opinione pubblica e del potere che tanto minacciano la democrazia».

Borse a otto artisti emergenti

Nato nel 1973 a Neuilly-sur-Seine, Giuliano da Empoli insegna all'Istituto di studi politici (Sciences Po) di Parigi ed è caporedattore della rivista geopolitica Le Grand Continent. Laureato alla Sapienza di Roma e a Sciences Po Paris, ha lavorato come consulente politico in Italia prima di fondare Volta, un think tank dedicato alle questioni europee e al cambiamento politico contemporaneo.

«Il mago del Cremlino» rappresenta il suo esordio come romanziere ed ha vinto il Grand Prix du roman de l'Académie française, il Prix du roman FNAC ed è stato finalista al Prix Goncourt.

Giuliano da Empoli riceverà il premio il 29 settembre al Théâtre de Vidy di Losanna. In questa occasione, la Fondazione Leenaards assegnerà anche le sue Borse Culturali a otto artisti emergenti nelle arti visive (Yann Stéphane Bisso e Peilian Li), nella musica (Nandingua Bayarbaatar, Sylvie Klijn e Emma Souhar), nelle arti dello spettacolo (Collectif moitié moitié e Karine Dahouindji) e nella letteratura (Laure Federiconi), ciascuna del valore di 50'000 franchi.

La Fondation Leenaards è una fondazione filantropica di utilità pubblica con sede a Losanna, creata nel 1980 grazie alla generosità di Atoine Leenaards (1895-1995), industriale originario di Anversa (Belgio) che ha fatto fortuna importando in Europa, dopo la Seconda Guerra mondiale, i tappi a corona americani utilizzati sulle bottiglie delle bibite.

I più letti

Autostrada A13 in parte chiusa tra San Bernardino e Pian San Giacomo per una frana
La principessa Charlène sostiene l'insegnamento del nuoto ai bambini... per una triste ragione
Carlo Ancelotti dirama la lista dei convocati per la Seleção e fa infuriare... il Barcellona
Nuovo look per la principessa Kate in occasione delle vacanze a Balmoral
L’assistente di Fedez si sbottona: «Non è per nulla empatico, ma ha tante altre qualità»

Altre notizie

Insolito tentativo di contrabbando. Uomo sorpreso alla dogana con oltre 200 orologi, probabilmente rubati

Insolito tentativo di contrabbandoUomo sorpreso alla dogana con oltre 200 orologi, probabilmente rubati

Ricorso respinto dal TF. È definitiva la condanna di Tariq Ramadan per violenza carnale

Ricorso respinto dal TFÈ definitiva la condanna di Tariq Ramadan per violenza carnale

Scatta l'indagine interna. Denuncia molestie verbali durante la TAC, ma riceve reazioni violente sui social

Scatta l'indagine internaDenuncia molestie verbali durante la TAC, ma riceve reazioni violente sui social