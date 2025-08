Il centro di Helsinki e la Cattedrale bianca. (immagine d'illustrazione) Keystone

Helsinki non ha registrato un solo incidente stradale mortale negli ultimi 12 mesi, hanno confermato funzionari comunali e la polizia nella capitale finlandese, riferiscono media locali.

Keystone-SDA SDA

L'incidente mortale più recente in città si è verificato all'inizio di luglio 2024 a Keinulaudantie, nel quartiere di Kontula. Le autorità definiscono la situazione eccezionale.

«Sono molti i fattori che hanno contribuito, ma i limiti di velocità imposti sono uno dei più importanti», ha affermato Roni Utriainen, ingegnere del traffico della Divisione Ambiente Urbano della città. Secondo Utriainen, più della metà delle strade di Helsinki ha ora un limite di velocità di 30 km/h. Cinquant'anni fa il limite imposto era di 50 km/h.

Limite 30 all'ora e trasporti pubblici

All'inizio di quest'estate inoltre, le autorità locali hanno deciso di abbassare i limiti di velocità anche nei pressi delle scuole a 30 km/h, una misura che entrerà in vigore con l'inizio dell'anno scolastico.

Anche la progettazione stradale e della circolazione ha svolto un ruolo chiave: negli ultimi anni le infrastrutture pedonali e ciclabili sono state notevolmente migliorate. Sono inoltre state installate più telecamere e maggiori sistemi di controllo automatizzati.

«Il trasporto pubblico a Helsinki è eccellente, ciò riduce l'uso dell'auto e, di conseguenza, il numero di incidenti gravi», ha poi osservato Utriainen. Ma anche la tecnologia dei veicoli è migliorata, rendendo sia le auto che gli altri mezzi di trasporto personali più sicuri.

La tendenza positiva non si ferma al numero di vittime: lo scorso anno infatti a Helsinki si sono verificati 277 incidenti stradali con lesioni a persone, in netto contrasto con i quasi 1.000 incidenti con lesioni registrati ogni anno alla fine degli anni '80, quando i decessi per incidenti stradali in città si avvicinavano mediamente ai 30 all'anno.