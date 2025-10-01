Le forti piogge di ieri a Ibiza. Keystone

Almeno tre persone ferite, diverse strade inagibili del tutto o in parte, evacuazioni di turisti, case e negozi allagati: sono generalizzati i disagi provocati a Ibiza (Spagna) dalle fortissime precipitazioni abbattutesi ieri sull'isola.

Keystone-SDA SDA

I media locali parlano di «diluvio record» negli ultimi decenni. Alcuni problemi anche se in minor grado, sono stati segnalati pure nella vicina Formentera.

Secondo le ultime informazioni disponibili, la mattinata odierna è iniziata senza piogge attive, ma con le autorità alle prese con il bilancio della situazione e le azioni necessarie per il ritorno alla normalità, ancora non possibile ad esempio per quanto riguarda la circolazione stradale.

Tra le infrastrutture cruciali più interessate dalle precipitazioni c'è infatti la strada che porta all'aeroporto di Ibiza, ancora chiusa in parte per l'allagamento di un tunnel. Sul posto hanno lavorato durante la notte membri dell'Unità militare per le emergenze (Ume), mobilitata già ieri su richiesta del governo regionale delle Baleari.

«Siamo sul terreno per coordinare i lavori insieme a tutte le amministrazioni per tornare alla normalità a Ibiza e Formentera», spiegava nella tarda serata di ieri la governatrice Marga Prohens, aggiungendo che le piogge hanno provocato «accumuli d'acqua anche di oltre 200 millimetri».

Poco prima, il premier spagnolo Pedro Sánchez aveva chiesto su X «prudenza» ai cittadini di Ibiza e Formentera. A causa della situazione, le scuole delle due isole oggi sono chiuse.