Cinema Jim Carrey vince il Premio César alla carriera: «Vi amo tutti dal fondo del cuore»

SDA

27.2.2026 - 08:04

Jim Carrey è stato premiato a Parigi.
Keystone

«Vi amo tutti dal fondo del cuore»: Jim Carrey è stato premiato ieri sera all'Olympia di Parigi con il César alla Carriera, in occasione della 51/a cerimonia del grande premio cinematografico francese, equivalente degli Oscar.

Keystone-SDA

27.02.2026, 08:24

Esprimendosi nella lingua di Molière, Jim Carey ha ringraziato il pubblico parigino per l'importante riconoscimento ricevuto. Aprendo la cerimonia, l'attrice Camille Cottin, quest'anno presidente dell'accademia dei César, ha tenuto a «dedicare questa cerimonia a tutti i popoli che, nel mondo, lottano per la libertà».

Sul tappeto rosso nel cuore di Parigi alcuni attori indossavano spillette in solidarietà al popolo iraniano.

