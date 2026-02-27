CinemaJim Carrey vince il Premio César alla carriera: «Vi amo tutti dal fondo del cuore»
27.2.2026 - 08:04
«Vi amo tutti dal fondo del cuore»: Jim Carrey è stato premiato ieri sera all'Olympia di Parigi con il César alla Carriera, in occasione della 51/a cerimonia del grande premio cinematografico francese, equivalente degli Oscar.
Esprimendosi nella lingua di Molière, Jim Carey ha ringraziato il pubblico parigino per l'importante riconoscimento ricevuto. Aprendo la cerimonia, l'attrice Camille Cottin, quest'anno presidente dell'accademia dei César, ha tenuto a «dedicare questa cerimonia a tutti i popoli che, nel mondo, lottano per la libertà».
Sul tappeto rosso nel cuore di Parigi alcuni attori indossavano spillette in solidarietà al popolo iraniano.