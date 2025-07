L'attrice Golshifteh Farahani era già stata a Locarno nel 2017 Keystone

Il Locarno Film Festival consegnerà il prestigioso Excellence Award Davide Campari all'attrice di fama internazionale Golshifteh Farahani mercoledì 6 agosto 2025, durante la serata di apertura della 78esima edizione della manifestazione in Piazza Grande.

Keystone-SDA SDA

Durante il festival, Farahani presenterà anche «Alpha», il suo ultimo film diretto da Julia Ducournau e in concorso quest'anno a Cannes, e parteciperà a un incontro aperto al pubblico.

Celebre per le sue performance carismatiche e le audaci scelte artistiche, Golshifteh Farahani è una delle voci più influenti del cinema contemporaneo, indica Locarno Film Festival in una nota odierna.

Nata a Teheran nel 1983, fin da giovanissima manifesta la sua passione per la recitazione e con «The Pear Tree» (Derakhte Golabi) (1998) di Dariush Mehrjui, film che la porta alla fama, vince il premio come migliore attrice al Fajr International Film Festival. Da allora ha recitato in una straordinaria varietà di film, sia in Iran – con due titoli di rilievo come «Shirin» (2008), di Abbas Kiarostami, e «About Elly» (2009), di Asghar Farhadi – sia a livello internazionale, spaziando da opere d'autore come «Paterson» (2016) di Jim Jarmusch, al thriller di spionaggio «Nessuna verità» (2008) di Ridley Scott, accanto a Leonardo DiCaprio e Russell Crowe, fino all'epico «Exodus: Dei e Re» (2014), con Christian Bale e Sigourney Weaver, e a film d'azione come «Tyler Rake» (2020), con Chris Hemsworth e la regia di Sam Hargrave, di cui ha poi interpretato anche il sequel nel 2023.

È tra i protagonisti della «Vendetta di Salazar» (2017), quinto episodio della fortunatissima saga Pirati dei Caribi, e in Francia è diventata una star di primo piano collaborando con registi del calibro di Christophe Honoré, Alain Chabat, Arnaud Desplechin, Louis Garrel e Mia Hansen-Løve. Nel 2017 a Locarno ha presentato la coproduzione internazionale «The Song of Scorpions» (2017), ambientata in Rajasthan e proiettata in Piazza Grande.

Tutte le interpretazioni di Golshifteh Farahani sono caratterizzate da profondità emotiva, intelligenza istintiva e irriducibile dedizione all'essenza dei suoi personaggi, qualità apprezzate tanto dai cineasti quanto dalle platee internazionali. Così si espresso il direttore artistico del Locarno Film Festival Giona A. Nazzaro, citato nel comunicato: «Golshifteh Farahani è una figura chiave del cinema contemporaneo. Carismatica e poliedrica, ha saputo calarsi in contesti e ruoli diversissimi fra loro guidata dal suo straordinario talento e generosità d'artista. Nel corso degli anni è riuscita ad alternarsi a film d'autore blockbuster di grande richiamo infondendo in ogni film un aspetto nuovo della sua persona. Premiare Golshifteh Farahani significa celebrare un'artista fuori dal comune che ha lasciato un segno profondo negli occhi e nel cuore di ogni persona appassionata di cinema.»

La 78esima edizione del Locarno Film Festival si svolgerà dal 6 al 16 agosto 2025.