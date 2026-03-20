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Giustizia A Londra le vittime dell'Ira ritirano la causa contro Jerry Adams

SDA

20.3.2026 - 14:03

L'ex leader del partito indipendentista nordirlandese Sinn Fein, Gerry Adams
L'ex leader del partito indipendentista nordirlandese Sinn Fein, Gerry Adams
Keystone

Tre vittime degli attentati dell'Ira negli anni Settanta e Novanta hanno ritirato la causa civile intentata contro l'ex leader repubblicano nordirlandese Gerry Adams, ponendo così fine al processo civile avviato nei suoi confronti all'Alta Corte di Londra.

Keystone-SDA

20.03.2026, 14:03

20.03.2026, 14:06

L'obiettivo dei ricorrenti era quello di dimostrare la responsabilità personale di Adams negli attacchi, ritenendolo un membro di spicco dell'organizzazione paramilitare repubblicana durante i Troubles, il sanguinoso conflitto dell'Ulster finito nel 1998 con l'accordo di pace del Venerdì Santo.

L'ex numero uno dello Sinn Fein aveva sempre negato con forza una sua militanza nell'Ira. È stata la legale dei tre querelanti, rimasti feriti in altrettanti attentati, ad annunciare di non volere procedere oltre.

Mentre il giudice Jonathan Swift ha decretato l'interruzione del processo, in cui veniva chiesto un indennizzo simbolico, pari a una sterlina, in quanto i querelanti erano alla ricerca di un verdetto in cui venisse riconosciuta una responsabilità di Adams.

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