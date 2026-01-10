  1. Clienti privati
Esequie A Losanna l'ultimo saluto a l'ex sindaco Daniel Brélaz

SDA

10.1.2026 - 16:41

Oggi a Losanna l'ultimo saluto a Daniel Brélaz, soprannominato "il gigante verde".
Oggi a Losanna l'ultimo saluto a Daniel Brélaz, soprannominato "il gigante verde".
Keystone

Un migliaio di persone, tra cui numerosi politici, hanno reso oggi l'ultimo omaggio nella cattedrale di Losanna all'ex sindaco ed ex consigliere nazionale dei Verdi Daniel Brélaz.

Keystone-SDA

10.01.2026, 16:41

10.01.2026, 17:15

La cerimonia funebre è stata officiata dal vescovo della diocesi di Losanna, Ginevra, Friburgo e Neuchâtel, nonché amico di famiglia, Charles Morerod. C'erano, tra gli altri, il presidente della Confederazione Guy Parmelin, la presidente dei Verdi svizzeri Lisa Mazzone, il Consiglio di Stato vodese, a eccezione di Rebecca Ruiz, assente per motivi di salute, e l'amministrazione comunale di Losanna in corpore.

Daniel Brélaz è morto il 28 dicembre all'età di 75 anni a seguito di un arresto cardiaco. Il «gigante verde» - soprannominato così anche a causa della sua stazza - è stato il primo politico ecologista al mondo a essere eletto in un parlamento nazionale nel 1979, quattro anni prima dell'ingresso dei Verdi tedeschi nel Bundestag.

Nato il 4 gennaio 1950 a Losanna, Brélaz si è diplomato in matematica al Politecnico federale di Losanna (EPFL) nel 1975. Diventato insegnante, si interessa alla politica tramite l'ecologia e lotta contro la costruzione di una centrale nucleare a Kaiseraugst (AG).

Nel 2001 è eletto sindaco a Losanna, anche questa una prima per un ecologista in un'elezione diretta in una città svizzera. Resterà in carica fino al 2016, quando ritorna in Consiglio nazionale. Alla fine è un incidente domestico con trauma cranio-cerebrale a frenare la sua carriera nel 2022.

