EsequieA Losanna l'ultimo saluto a l'ex sindaco Daniel Brélaz
SDA
10.1.2026 - 16:41
Un migliaio di persone, tra cui numerosi politici, hanno reso oggi l'ultimo omaggio nella cattedrale di Losanna all'ex sindaco ed ex consigliere nazionale dei Verdi Daniel Brélaz.
La cerimonia funebre è stata officiata dal vescovo della diocesi di Losanna, Ginevra, Friburgo e Neuchâtel, nonché amico di famiglia, Charles Morerod. C'erano, tra gli altri, il presidente della Confederazione Guy Parmelin, la presidente dei Verdi svizzeri Lisa Mazzone, il Consiglio di Stato vodese, a eccezione di Rebecca Ruiz, assente per motivi di salute, e l'amministrazione comunale di Losanna in corpore.
Daniel Brélaz è morto il 28 dicembre all'età di 75 anni a seguito di un arresto cardiaco. Il «gigante verde» - soprannominato così anche a causa della sua stazza - è stato il primo politico ecologista al mondo a essere eletto in un parlamento nazionale nel 1979, quattro anni prima dell'ingresso dei Verdi tedeschi nel Bundestag.
Nato il 4 gennaio 1950 a Losanna, Brélaz si è diplomato in matematica al Politecnico federale di Losanna (EPFL) nel 1975. Diventato insegnante, si interessa alla politica tramite l'ecologia e lotta contro la costruzione di una centrale nucleare a Kaiseraugst (AG).
Nel 2001 è eletto sindaco a Losanna, anche questa una prima per un ecologista in un'elezione diretta in una città svizzera. Resterà in carica fino al 2016, quando ritorna in Consiglio nazionale. Alla fine è un incidente domestico con trauma cranio-cerebrale a frenare la sua carriera nel 2022.