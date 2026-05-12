La neve a Walenstadt a maggio L'inverno ha fatto un breve ritorno in Svizzera. Localmente ha nevicato anche a quote medie. Le piante particolarmente delicate dovrebbero essere protette a causa del rischio di gelate al suolo. 12.05.2026

In questi giorni l'inverno è tornato brevemente in Svizzera. Martedì la neve è caduta localmente fino a quote medie. Le piante particolarmente sensibili dovrebbero essere protette a causa della possibilità di gelate al suolo.

Dominik Müller Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Al momento l'inverno è tornato a farsi sentire in Svizzera.

La neve è caduta anche a quote medie.

Localmente c'è la minaccia di gelate al suolo nella notte su mercoledì.

Il tempo rimarrà variabile e piovoso anche intorno al giorno dell'Ascensione, prima che la situazione si calmi domenica. Mostra di più

L'inverno è tornato temporaneamente a farsi sentire in Svizzera. Pioggia, nubi compatte e forti raffiche di vento stanno caratterizzando l'inizio della settimana e, nella serata di martedì, il limite delle nevicate è sceso addirittura fino a quote medie.

Ad esempio a Walenstadtberg, un villaggio del comune sangallese di Walenstadt, la neve ha iniziato a scendere martedì mattina presto, come mostra il video di un lettore di blue News (vedi sopra).

Walenstadtberg si trova a un'altitudine di circa 800 metri sul livello del mare.

La neve scende anche a Fischenthal nel Canton Zurigo

La neve a Fischenthal a maggio L'inverno ha fatto un breve ritorno in Svizzera. Localmente ha nevicato anche a quote medie. Le piante particolarmente delicate dovrebbero essere protette a causa del rischio di gelate al suolo. 12.05.2026

Nei prossimi giorni le temperature resteranno fresche: secondo MeteoNews, la notte prima di mercoledì sarà da parzialmente nuvolosa a serena in molte località.

Questo permetterà all'aria di raffreddarsi senza ostacoli, motivo per cui le temperature si abbasseranno notevolmente nelle prime ore del mattino.

Pericolo di gelate al suolo mercoledì

Anche mercoledì potrebbero verificarsi gelate al suolo. Le piante particolarmente sensibili e le giovani piantine da orto dovrebbero quindi essere protette per precauzione o portate temporaneamente in casa o in un luogo riparato.

Secondo il servizio meteorologico, il tempo intorno al giorno dell'Ascensione sarà generalmente variabile. Giovedì si alterneranno momenti di sole e temporali in molte località. Venerdì e sabato saranno probabilmente nuvolosi e piovosi in gran parte della Svizzera.

La situazione meteorologica dovrebbe calmarsi solo domenica: secondo MeteoNews, rimarrà asciutto nella maggior parte delle regioni, con frequenti periodi di sole, soprattutto al sud.

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