A Maiorca spuntano graffiti preoccupanti: «Uccidi un turista»

Domenica sono riprese le proteste contro il turismo di massa a Maiorca. Sono stati poi scoperti, in diverse località di vacanza, graffiti che invitano alla violenza contro gli ospiti che arrivano da fuori.

I vacanzieri sono stati sorpresi dall'azione di protesta e hanno avuto l'opportunità di scattare un diverso tipo di foto ricordo. Clara Margais/dpa

jke Jenny Keller

Hai fretta? blue News riassume per te La resistenza al turismo di massa sta crescendo nelle isole di vacanza spagnole, come dimostrano le grandi proteste.

A Maiorca, domenica, c'è stata una piccola manifestazione contro gli effetti del turismo.

Durante la manifestazione sono stati mostrati dei graffiti con slogan che esaltavano la violenza, come «Uccidi un turista».

Le organizzazioni turistiche dell'isola stanno cercando di minimizzare il significato di queste proteste definendole azioni di una piccola e rumorosa minoranza. Mostra di più

Gli abitanti delle isole spagnole, mete delle vacanze, sono sempre più stufe del turismo di massa. Alla fine di aprile, 55.000 persone hanno protestato contro le conseguenze negative del turismo sulle Isole Canarie.

Anche a Maiorca, alla fine di maggio, fino a 10.000 persone sono scese in strada per manifestare contro l'aumento del costo della vita dovuto agli ospiti provenienti dall'estero.

Uno dei motivi principali del malcontento è la carenza di alloggi aggravata dagli affitti turistici. Molti abitanti del luogo possono a malapena permettersi di vivere sull'isola. Anche gli ingorghi, il rumore e la sporcizia sono un peso crescente per i residenti locali.

Non si può più andare in spiaggia?

Domenica scorsa si è svolta un'altra piccola protesta a Maiorca, questa volta incentrata sulla popolare spiaggia di Ballermann.

Le proteste sono state organizzate in risposta a una dichiarazione di Manuela Cañadas, portavoce del partito populista di destra Vox nel Parlamento delle Baleari.

La portavoce aveva consigliato agli isolani di evitare le spiagge di Maiorca nei mesi di luglio e agosto. A suo parere, non è più possibile andarci in modo spensierato come un tempo.

Questa affermazione ha suscitato l'indignazione di molti abitanti di Maiorca.

150 manifestanti a Playa de Palma

Come riportato da «Mallorca Magazine», domenica pomeriggio circa 150 manifestanti si sono riuniti sulla spiaggia di Playa de Palma per esprimere il loro disappunto di fronte a centinaia di turisti, per lo più tedeschi.

I manifestanti hanno esibito cartelli e striscioni con slogan come «Recuperiamo le nostre spiagge» e «Andiamo in spiaggia come una volta». La manifestazione è stata organizzata dal gruppo «Mallorca Platja Tour».

La spiaggia appartiene anche ai locali

«Vogliamo attirare l'attenzione sul fatto che Maiorca è semplicemente troppo affollata», ha dichiarato la manifestante Reyes al «Mallorca Magazin». Anche Eric è d'accordo: «Dobbiamo porre un limite al turismo di massa sull'isola».

«Vogliamo ricordare alla gente, anche se solo per poche ore, che la spiaggia appartiene a tutti i maiorchini», ha dichiarato dal canto suo l'attivista Eloy al quotidiano «Diario de Mallorca».

I turisti che hanno fotografato l'azione e gli striscioni, con altre scritte tipo «Occupiamo le nostre spiagge» o semplicemente «Quando è troppo è troppo, lo hanno capito: «L'azione non è diretta contro di loro, ma contro il modello turistico», ha aggiunto Eloy.

Graffiti aggressivi contro i turisti

Anche se la manifestazione di domenica era più piccola, è stata meno pacifica delle precedenti. Come riportato dal «Mallorca Zeitung», diversi graffiti sono apparsi in località turistiche come Manacor. «Uccidi un turista» è solo un esempio dei messaggi aggressivi.

Le organizzazioni turistiche dell'isola stanno cercando di minimizzare il significato di queste proteste. «Si tratta di una piccola minoranza che sta gridando molto forte», ha dichiarato al giornale una portavoce dell'associazione degli albergatori.

Cosa ne pensano i turisti?

Tra i turisti tedeschi a Maiorca, l'opinione è divisa sulle ultime proteste. «È un'assurdità, durante la pandemia non c'era niente da mangiare qui perché non c'erano turisti, e ora vogliono sbarazzarsene», dice Guido G., in vacanza a Playa de Palma.

Mario Z., di Berlino, ha un'opinione diversa: «Posso capire che la gente si batta perché qui ci sia meno turismo. Penso anche che quest'estate qui sia un po' più affollato del solito».