  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Danza contemporanea A marzo, 20esima edizione del festival di danza Steps

SDA

25.2.2026 - 17:33

La pièce "Beyond" della compagnia belga Circumstances passerà da Poschiavo il 20 e 21 marzo nell'ambito del Festival di danza Steps.
La pièce "Beyond" della compagnia belga Circumstances passerà da Poschiavo il 20 e 21 marzo nell'ambito del Festival di danza Steps.
Keystone

La ventesima edizione del festival di danza Steps si terrà dal 5 al 29 marzo. Dodici compagnie provenienti da nove Paesi diversi si esibiranno in 38 luoghi in tutta la Svizzera, anche in Ticino e nei Grigioni.

Keystone-SDA

25.02.2026, 17:33

Il festival, che si tiene ogni due anni, accosta quest'anno nomi noti come Hofesh Schechter e Sharon Eyal a nuovi coreografi quali il collettivo canadese People Watching, che si esibirà per la prima volta in Svizzera, si legge in una nota odierna degli organizzatori, il Percento culturale Migros.

Tappe anche nella Svizzera italiana

Steps porterà spettacoli di danza contemporanea anche nella Svizzera italiana. L'11 marzo al LAC di Lugano si potrà assistere a due coreografie diverse la stessa sera: «Fine Lines» di Skånes Dansteater e «Power: Still Going Strong» di Lloydscompany. La prima, è un duetto di due donne, di cui una in sedia rotelle. Mentre la seconda è uno spettacolo di hip hop con due ballerini che raccontano la storia delle loro vite.

La St. Gallen Dance Company e il Balletto di Berna uniscono le forze per una tournée congiunta, che passerà anche dal Teatro Sociale di Bellinzona il 15 marzo. Le due compagnie elvetiche propongono «Twi/light», due spettacoli di danza creati da due coreografi emergenti residenti in Svizzera, la franco-americana Rachelle Anaïs Scott e l'italiano Marioenrico D'Angelo.

Farà invece doppia tappa a Poschiavo, nelle Palestre delle scuole comunali il 20 e 21 marzo, la compagnia belga Circumstance con la pièce «Beyond» del coreografo Piet Van Dycke, nella quale i ballerini esplorano i propri limiti e quelli collettivi, si legge sul sito web di Steps.

La compagnia irlandese Junk Ensemble, fondata da Jessica e Megan Kennedy, presenterà «Dances like a bomb», uno spettacolo che parla di invecchiamento e vede come protagoniste due persone anziane. La pièce è in programma al Teatro Sociale di Bellinzona sabato 21 marzo.

Il gran finale, con un'unica rappresentazione in Svizzera domenica 29 marzo al LAC di Lugano, proporrà la coreografia «Hammer» dello svedese Alexander Ekman. Una pièce che dal 2022 ha riscosso ampio successo e che viene presentata per la prima volta in Svizzera, precisa il sito web. Trenta ballerini si muovono fra la realtà e l'immaginario, fra online e offline.

I biglietti sono acquistabili online e presso i teatri.

https://www.steps.ch/it/

I più letti

Le pagelle della prima serata di Sanremo: Laura Pausini è un mezzo disastro, Carlo Conti tiene le redini e Tiziano Ferro se la gode. La bella sorpresa? Can Yaman
Ecco chi è Abigail Spanberger, la democratica che ha ribattuto a Trump
Rocambolesco incidente a Losone: urta un'auto, accelera e poi finisce fuori strada
Scamacca subito in gol! Atalanta- Dortmund è lanciata! Segui il match in diretta
Una valanga si abbatte sulle piste di Flégère, sopra Chamonix, e travolge degli sciatori

Altre notizie

Il video. Ecco cosa c'è nel cuore della Via Lattea: le immagini inedite catturate dagli astronomi

Il videoEcco cosa c'è nel cuore della Via Lattea: le immagini inedite catturate dagli astronomi

Canton Zurigo. Forte esplosione durante lo smaltimento di esplosivi, due feriti

Canton ZurigoForte esplosione durante lo smaltimento di esplosivi, due feriti

Traffico stradale. Un incidente causa la chiusura dell'A9 tra Vaud e Vallese

Traffico stradaleUn incidente causa la chiusura dell'A9 tra Vaud e Vallese