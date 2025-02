A marzo tornerà il Salone del libro di Ginevra. (immagine d'archivio) Keystone

Il Salone del libro di Ginevra, che si terrà dal 19 al 23 marzo al Palexpo, accoglierà più di 600 autori e personalità francofone. L'edizione di quest'anno è infatti dedicata all'attualità editoriale francofona.

Keystone-SDA, za, ats SDA

Per cinque giorni tutti i generi letterari, dai romanzi alla poesia, dai saggi ai fumetti, passando per i gialli e la fantascienza, saranno rappresentati, ha indicato il Salone del libro in una nota odierna. La manifestazione gratuita accoglierà scrittori provenienti da Svizzera, Francia, Belgio, Québec e Africa.

Tre gli ospiti d'onore, la giornalista, produttrice televisiva e autrice franco-svizzera Maïtena Biraben, lo scrittore francese Jérôme Ferrari e l'autore franco-belga Eric-Emmanuel Schmitt. Ciascuno di essi inviterà personalità di sua scelta con cui conversare.

Digitale e letteratura

Una nuova scena affronterà le grandi questioni dell'attualità internazionale e dei media. Intitolato «le studio», un nuovo spazio sarà dedicato ai contenuti digitali sulla letteratura. I visitatori ritroveranno poi le altre scene dedicate ai dibattiti attuali, agli autori, ai fumetti, all'attualità editoriale svizzera o ancora alla letteratura per l'infanzia e al mondo arabo.

Tra gli autori annunciati figurano l'algerino Kamel Daoud, vincitore del premio Goncourt 2024 per «Houris», l'ucraino Andreï Kourkov, i francesi Gaëlle Josse, David Foenkinos e Aurélie Valognes. Non mancheranno autori elvetici quali Alexandre Jollien, Sarah Marquis, Zep, Joseph Deiss e Sarah Jollien-Fardel.

Il Salone del libro, che ospiterà quasi 250 espositori, proporrà anche quattro mostre, una delle quali dedicata a Corto Maltese e al suo creatore Hugo Pratt. Saranno consegnati cinque premi letterari e artistici.