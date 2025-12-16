  1. Clienti privati
È il terzo «miracolo» dell'anno A Napoli si è ripetuto il «prodigio» della liquefazione del sangue di San Gennaro

SDA

16.12.2025 - 09:41

Si ripete a Napoli il "miracolo" di San Gennaro. Nella foto d'archivio monsignor Vincenzo De Gregorio mostra l'ampolla con il sangue del santo. (foto del 16 dicembre 2020)
Si ripete a Napoli il "miracolo" di San Gennaro. Nella foto d'archivio monsignor Vincenzo De Gregorio mostra l'ampolla con il sangue del santo. (foto del 16 dicembre 2020)
Keystone

A Napoli si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. L'annuncio è stato dato da monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, alle ore 9.13.

Keystone-SDA

16.12.2025, 09:41

16.12.2025, 09:47

L'avvento del prodigo è stato accolto dall'applauso dei fedeli, ma anche dei turisti, raccolti nella Cappella. Il sangue era «semi sciolto» quando l'ampolla è stata prelevata dalla teca.

Quello del 16 dicembre è il terzo «miracolo» dell'anno e celebra l'evento del 16 dicembre 1631 quando San Gennaro accolse le preghiere della popolazione e salvò Napoli dall'eruzione del Vesuvio che la minacciava.

Come da tradizione, in attesa dell'inizio delle celebrazioni, le «parenti» di San Gennaro hanno intonato le litanie per invocare il prodigio. Nella Cappella, tra gli altri, l'assessore al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, delegata dal sindaco Manfredi, e il principe Emanuele Filiberto di Savoia.

«Napoli come tutte le città di ieri e di oggi aveva sofferenze, pestilenze, che oggi chiamiamo pandemie, guerre – ha detto monsignor De Gregorio – ma aveva anche il Vesuvio. Il rischio che Napoli diventi pizza, mandolino e San Gennaro è sempre grande, quindi lasciamo da parte ogni feticismo».

L'ampolla è stata portata in processione nella Cappella così che tutti i presenti potessero vedere.

