  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Successo storico A Notre-Dame 11 milioni di visitatori in un anno

SDA

5.12.2025 - 13:45

I turisti hanno riscoperto Notre-Dame dopo la sua riapertura.
I turisti hanno riscoperto Notre-Dame dopo la sua riapertura.
Keystone

Ad un anno dalla riapertura, avvenuta il 7 e l'8 dicembre 2024, dopo il restauro di cinque anni seguito all'incendio del 15 aprile 2019, Notre-Dame de Paris conosce un successo storico con 11 milioni di visitatori giunti dai quattro angoli del pianeta.

Keystone-SDA

05.12.2025, 13:45

05.12.2025, 14:10

È quanto scrive il giornale Le Parisien, evocando una media di 30.000 visitatori al giorno. Intanto, dietro a quella che viene definita la «spettacolare rinascita» di Notre-Dame, i lavori continuano, in questo momento sull'abside, poi sarà il turno della sacrestia e dei rosoni.

I più letti

«A Milano sto bene»: la vita di Yann Sommer tra dieta vegana, yoga e fughe in Svizzera
Il commentatore su Odermatt: «Non ho mai visto nessuno sciare qui in questo modo»
Raggiunto un accordo sui prezzi tra Migros e Lindt: il cioccolato torna sugli scaffali
Ecco perché anche la Jungfrau è nella lista degli 8 luoghi da non visitare nel 2026
Trump s'è addormentato di nuovo durante una riunione, Jimmy Kimmel: «Io so perché!»

Altre notizie

Aviazione e controlli. All'aeroporto di Zurigo da lunedì ci saranno nuovi scanner per controlli più rapidi

Aviazione e controlliAll'aeroporto di Zurigo da lunedì ci saranno nuovi scanner per controlli più rapidi

Maltempo. In Sri Lanka sale a 607 il bilancio delle vittime delle inondazioni

MaltempoIn Sri Lanka sale a 607 il bilancio delle vittime delle inondazioni

Importo balzato a oltre 1 milione. Improvvisamente interrotta l'asta per la targa «SO 1»: erano arrivate offerte fasulle

Importo balzato a oltre 1 milioneImprovvisamente interrotta l'asta per la targa «SO 1»: erano arrivate offerte fasulle