I turisti hanno riscoperto Notre-Dame dopo la sua riapertura. Keystone

Ad un anno dalla riapertura, avvenuta il 7 e l'8 dicembre 2024, dopo il restauro di cinque anni seguito all'incendio del 15 aprile 2019, Notre-Dame de Paris conosce un successo storico con 11 milioni di visitatori giunti dai quattro angoli del pianeta.

Keystone-SDA SDA

È quanto scrive il giornale Le Parisien, evocando una media di 30.000 visitatori al giorno. Intanto, dietro a quella che viene definita la «spettacolare rinascita» di Notre-Dame, i lavori continuano, in questo momento sull'abside, poi sarà il turno della sacrestia e dei rosoni.