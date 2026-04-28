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Incidente stradale A Oftringen, in Argovia, donna investita sulle strisce da una moto muore in ospedale

SDA

28.4.2026 - 13:44

La moto del 19enne che ha investito sulle strisce una donna di 54 anni, morta dopo il ricovero in ospedale.
La moto del 19enne che ha investito sulle strisce una donna di 54 anni, morta dopo il ricovero in ospedale.
Keystone

Una donna di 54 anni è morta in ospedale, dopo che ieri era stata investita da una moto mentre si trovava sulle strisce pedonali a Oftringen, in Argovia. Il motociclista, di 19 anni, è rimasto illeso.

Keystone-SDA

28.04.2026, 13:44

28.04.2026, 14:44

L'incidente è avvenuto poco dopo le 15:30, davanti a un centro commerciale, mentre la vittima stava attraversando la strada, ha reso noto oggi la polizia argoviese. La donna è stata sbalzata a terra.

Ricoverata in gravi condizioni, è deceduta a fine giornata a causa delle ferite riportate. Il Ministero pubblico ha avviato un'indagine per accertare le cause e le circostanze esatte dell'incidente.

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