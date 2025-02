I manifestanti contestano un disegno di legge volto ad aumentare di tre anni l'età pensionabile legale, a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini. Keystone

Nella capitale di Panama, durante una giornata di mobilitazione contro un piano governativo per aumentare l'età pensionabile, sono stati arrestati più di 450 manifestanti e almeno 15 agenti di polizia sono rimasti feriti.

Keystone-SDA SDA

Gli scontri sono scoppiati tra la polizia e i manifestanti che avevano aderito a una giornata di mobilitazione indetta dal sindacato edile Suntracs, che hanno lanciato pietre e bloccato il traffico su una delle arterie principali della capitale panamense.

Il direttore della polizia Jaime Fernandez ha dichiarato che 15 agenti sono rimasti feriti a causa delle pietre e di altri materiali da costruzione lanciati dagli operai dal tetto di un ospedale pediatrico in costruzione, dove si erano rifugiati. «Siamo riusciti ad arrestare più di 450 persone», ha detto Fernandez.

Il presidente panamense José Raúl Mulino ha condannato le azioni dei manifestanti, da lui definite «terroristi». Il segretario generale del sindacato Suntracs, Saul Mendez, ha affermato che le proteste continueranno, accusando il governo di voler «rubare soldi ai pensionati e ai lavoratori per darli alle banche».

I manifestanti contestano un disegno di legge all'esame dell'Assemblea nazionale, volto ad aumentare di tre anni l'età pensionabile legale, a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini, per ridurre il deficit del sistema pensionistico, a rischio fallimento.