Settembre rovente in quel di Parigi. Keystone

Continua l'ondata di forte calore a Parigi e in altre zone della Francia, una situazione del tutto inedita per un mese di settembre.

Per la prima volta, avverte Météo-France, lo stato di «vigilanza arancione 'canicola' viene decretato oltre il periodo estivo» meteorologico. Questo episodio di calore «inedito» contribuisce ad aumentare i livelli di smog a Parigi.

La partita di apertura della Coppa del Mondo di Rugby, prevista per questa sera allo Stade de France (la Francia deve affrontare la Nuova Zelanda) si disputerà in un'atmosfera estiva, con 28 gradi previsti, e un forte smog, dopo una settimana torrida in cui Parigi ha superato ogni giorno i trenta gradi.

Sempre secondo Météo France, oltralpe le temperature massime raggiungeranno oggi i 34-36 gradi, con punte di 37 gradi nel Centre-Val de Loire.

SDA