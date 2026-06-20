La carrozza ribaltata dopo l'incidente mortale avvenuto in settimana. Keystone

Le famose carrozze di Central Park potrebbero sparire. L'incidente in cui nei giorni scorsi un giovane turista indiano in visita a New York con la famiglia è morto ha riacceso il dibattito su un possibile divieto, una battaglia che gli animalisti cavalcano da anni.

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In seguito all'incidente, il servizio è sospeso per alcuni giorni ma dovrebbe riprendere la prossima settimana.

La presidente del consiglio comunale Julie Menin ha annunciato un'audizione nelle prossime settimane per una discussione sul divieto delle carrozze. Un'ipotesi che gela gli operatori del settore.

Tratto distintivo di Central Park, le carrozze sono la «nostra piccola impresa», denunciano i conducenti, che temono di restare senza lavoro se il divieto sarà approvato.

Il sindaco di New York Zohran Mamdani è favorevole al divieto ed è pronto a lavorare a una transizione che tuteli i lavoratori e garantisca il benessere degli animali.