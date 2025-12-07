A soli 3 anni Sarwagya non sa leggere ma... sta facendo la storia degli scacchi

Sarwagya Singh Kushwaha ha stabilito un record negli scacchi. X / Ithrocky

A tre anni, sette mesi e 20 giorni, il bambino indiano Sarwagya Singh Kushwaha ha raggiunto un risultato incredibile: la Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE) lo ha riconosciuto come il più giovane scacchista al mondo.

Redazione blue News Julian Weinberger

Hai fretta? blue News riassume per te Un record sensazionale nel mondo degli scacchi: a tre anni, sette mesi e 20 giorni, Sarwagya Singh Kushwaha è entrato nella classifica della FIDE.

Nessun giocatore nella storia degli scacchi ha mai raggiunto questo traguardo in così giovane età.

Il padre del ragazzo ha già grandi progetti per il futuro del figlio: «Vogliamo che diventi un grande maestro». Mostra di più

In Svizzera Sarwagya Singh Kushwaha non sarebbe ancora in età scolare. Eppure il bambino si è già reso immortale nel mondo degli scacchi: a soli tre anni, sette mesi e 20 giorni, il bimbo indiano ha ottenuto un punteggio ufficiale dalla FIDE.

Questo fa di Sarwagya il più giovane giocatore nella storia di questa antica disciplina. E ha superato di quasi un mese il precedente record del suo connazionale Anish Sarkar.

Congratulations to Sarvagya Singh Kushwaha 🇮🇳 for becoming the World's Youngest Fide Rapid Rated Player!



Sarvagya was born in 2022 😳

He creates history by becoming a FIDE rated player at “3 years, 7 months and 20 days”😍

Incredible! 🙌🏻 pic.twitter.com/VqS49Au3uK — Rakesh Kulkarni (@itherocky) December 1, 2025

Il prodigio degli scacchi ha ottenuto il rango grazie alla vittoria contro un avversario con la classificazione ufficiale FIDE. Tale trionfo è un requisito indispensabile per comparire nelle classifiche.

Raggiungere questo risultato a un'età così giovane come quella di Sarwagya è incredibile. Soprattutto se si pensa che il bambino non sa ancora né leggere né scrivere.

Il padre sogna: «Vogliamo che diventi un grande maestro».

Non c'è quindi da stupirsi che il padre del bambino stia quasi scoppiando d'orgoglio. «È una questione di grande orgoglio e onore», ha dichiarato Siddharth Singh ai media indiani.

Ma il cammino del figlio verso il successo inizierà solo con il nuovo record, se Singh vorrà: «Vogliamo che diventi un gran maestro».

La strada da percorrere fino ad allora è ancora lunga. Il bambino di tre anni ha gettato però le basi per una carriera di successo con tre vittorie contro giocatori di livello.

Con 1572 punti Sarwagya ha già raggiunto un numero impressionante in età prescolare. Per fare un confronto: il norvegese Magnus Carlsen è attualmente in testa alla classifica con 2824 punti.