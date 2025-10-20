Naz Avo si gode la vita da pensionato, all'età di 32 anni. Screenshot Instagram / Naz Avo

Naz Avo lavorava come sviluppatore di software e oggi vive in Thailandia come pensionato anticipato. Grazie a una rigorosa strategia di risparmio, il 32enne ha raggiunto ciò che molti possono solamente sognare: la libertà economica.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te L'ucraino Naz Avo ha raggiunto l'indipendenza finanziaria all'età di 32 anni e si è trasferito in Thailandia.

Ha risparmiato costantemente il 60-70% del suo reddito e ha investito il resto.

Per lui, la chiave del successo è stato il metodo noto con il nome di FIRE (Financial Independence, Retire Early). Mostra di più

Come riporta il quotidiano britannico «The Sun», l'ucraino Naz Avo ha già raggiunto la pensione all'età di 32 anni e ora vive nella città thailandese di Chiang Mai. Come ci è riuscito? Risparmi costanti, investimenti intelligenti e uno stile di vita minimalista.

L'ex sviluppatore di software ha iniziato a mettere da parte fino al 70% del suo reddito a vent'anni. «Ho scoperto che se avessi vissuto come uno studente, ma guadagnando uno stipendio da sviluppatore, avrei potuto investire il 60-70%», racconta Avo.

Ha aderito al movimento FIRE (Financial Independence, Retire Early), che mira ad andare in pensione decenni prima grazie a tassi di risparmio estremi e investimenti a lungo termine.

I seguaci del FIRE calcolano il loro cosiddetto «numero magico» - di solito 25 volte il costo annuale della vita - per sapere quando saranno finanziariamente indipendenti.

Investimenti e Airbnb

Avo lavorava a distanza per una società di software statunitense. Ha vissuto in Paesi come Polonia, Stati Uniti, Dubai, Spagna, Malesia e Nuova Zelanda, sempre dove la vita era più economica.

Le sue spese mensili si aggiravano tra i 1'500 e i 2'000 dollari, mentre il resto lo investiva in ETF - ovvero exchange trading funds, dei fondi d'investimento quotati in borsa - obbligazioni e azioni.

«Ho vissuto in modo modesto e ho visto crescere il mio conto», racconta. Oggi Avo possiede due appartamenti, in Ucraina e in Polonia, che affitta come alloggi Airbnb. Le entrate provenienti dagli affitti e i guadagni dai suoi investimenti finanziano la sua vita quotidiana.

La sua attuale casa in Thailandia gli costa circa 500 dollari al mese, comprese le pulizie, la palestra, la piscina e la sicurezza 24 ore su 24. «A Londra, lo stesso appartamento costerebbe 3'000 sterline», dice.

Il lusso non gli interessa: «Non voglio essere posseduto dal denaro. Più possiedi, più lui ti possiede».

Avo beneficia anche del sistema fiscale territoriale della Thailandia, dove il reddito estero non è tassato, ragion per cui il suo portafogli «si appesantisce più velocemente di quello di chi vive in Germania o nel Regno Unito».

Oggi fa yoga e surf

Quando ha raggiunto il suo «numero magico», Avo ha lasciato il suo impiego. Il suo datore di lavoro ha cercato di trattenerlo, senza successo. Ha festeggiato il passaggio alla nuova fase della sua vita con un festival di cinque giorni a Bangkok.

Oggi trascorre le sue giornate praticando yoga, surf e jiu-jitsu. Le prime settimane di libertà sono state insolite, dice: «Siamo creature abitudinarie: il mio ritmo di lavoro era improvvisamente sparito. Ci sono voluti tre mesi perché la mia mente si spegnesse davvero».

Nel frattempo ha avviato un nuovo progetto: Feedback Pulse, uno strumento per indagini e sondaggi digitali destinato alle aziende. Ci lavora solo quando ne ha voglia. «Non sarei più adatto a fare il dipendente», dice Avo con una risata.

Il suo consiglio a chi sogna di andare in pensione anticipata? «Bisogna porsi degli obiettivi per tempo, risparmiare costantemente e investire su se stessi: il resto verrà da sé».