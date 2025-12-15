  1. Clienti privati
Australia A Sydney mille persone alla veglia per le vittime della sparatoria

SDA

15.12.2025 - 14:04

Continua il cordoglio a Sydney per le vittime dell'attentato terroristico
Keystone

A ventiquattro ore dall'attacco terroristico a Bondi Beach, a Sydney in Australia, che ha causato la morte di 15 persone, i membri della comunità sono tornati sulla spiaggia per rendere omaggio alle vittime della sparatoria.

Keystone-SDA

15.12.2025, 14:21

Si tratta della massa più sanguinosa in Australia degli ultimi decenni, riferisce Abc Australia.

Oltre 1'000 persone si sono radunate fuori dal Bondi Pavilion per rendere omaggio. Il premier del Nuovo Galles del Sud Chris Minns e la leader dell'opposizione Kellie Sloane hanno entrambi partecipato alla veglia, deponendo fiori sul luogo della commemorazione.

Una Menorah è stata portata al Bondi Pavilion dai membri della comunità ebraica locale. Il rabbino Yossi Shuchat si è rivolto alla folla: «Ieri è stato un evento tragico, che le parole non possono spiegare – ha detto – La leggerezza persevererà sempre; l'oscurità non può continuare dove c'è luce».

«Accendere l'Opera House è un gesto semplice ma potente»

Le vele dell'Opera House di Sydney sono state illuminate con le candele della menorah, in occasione del secondo giorno di Chanukah. Il premier Minns ha dichiarato in una nota che è più importante che mai stare al fianco della comunità ebraica.

«Non possiamo, e non permetteremo, agli ebrei australiani di sentirsi in dovere di nascondere la propria fede, le proprie tradizioni, le proprie celebrazioni religiose o la propria identità. Accendere l'Opera House è un gesto semplice ma potente: un messaggio al mondo che teniamo alla nostra comunità ebraica, che onoriamo il suo coraggio e che siamo al suo fianco con solidarietà e amore. Stasera, quelle candele sono un simbolo di resilienza e un promemoria che, anche nell'oscurità, scegliamo di stare insieme».

Una grande folla si è radunata anche a Hyde Park a Sydney: l'evento è stato organizzato e guidato dalla Commissaria per l'infanzia dell'Aci per i giovani aborigeni e delle isole dello Stretto di Torres, Vanessa Turnbull-Roberts. L'incontro si è aperto con una tradizionale 'cerimonia del fumo' per offrire un'opportunità di guarigione.

Veglie anche in altre città australiane

Veglie si sono tenute anche a Melbourne, con migliaia di persone radunate in una sinagoga di Caulfield, cuore tradizionale della comunità ebraica cittadina. Oltre 2'000 persone hanno gremito la sinagoga di Caulfield, con la presenza di membri sia del partito laburista che di quello liberale.

Dall'altra parte della città, a Fed Square, i membri della comunità si sono riuniti come previsto per un evento multiculturale di Hanukkah. Fed Square è stata illuminata di bianco in commemorazione dell'attacco.

L'organizzatore dell'evento, il rabbino Gabi Kaltmann, conosceva personalmente le vittime: «Conoscevo il rabbino Eli Schlanger da 20 anni. Rueven Morrison è il suocero del mio migliore amico: colleghi, amici, brave persone».

