  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nel cuore di New York A Times Square compare l'insegna «Gesù è palestinese, buon Natale»

SDA

25.12.2025 - 08:29

Times Square, una delle principali piazze di New York, è nota soprattutto per i grandi e numerosi cartelloni pubblicitari animati e digitali. (Foto archivio)
Times Square, una delle principali piazze di New York, è nota soprattutto per i grandi e numerosi cartelloni pubblicitari animati e digitali. (Foto archivio)
Keystone

L'American-Arab Anti-Discrimination Committee (ADC) ha finanziato un'insegna luminosa affissa a Times Square, nel cuore di New York, con la scritta «Gesù è palestinese», in caratteri neri su uno sfondo verde brillante. Sull'altro lato è scritto «Buon Natale».

Keystone-SDA

25.12.2025, 08:29

25.12.2025, 09:51

La notizia è riportata dal New York Post, che riferisce di reazioni contrastanti (ma perlopiù critiche) da parte dei passanti.

Adeb Ayoub, direttore esecutivo nazionale dell'organizzazione arabo-americana, ha affermato che l'ente no-profit affitta spazi pubblicitari a Times Square dall'inizio di quest'anno, con messaggi diversi che ruotano ogni settimana.

Il tema di fondo del cartellone pubblicitario è «America First», ha spiegato, con l'obiettivo di incoraggiare le persone a riconoscere un terreno comune tra le comunità arabe e musulmane e i cristiani negli Stati Uniti durante il «periodo di maggiore affluenza a New York City».

«Ci sono molte più somiglianze tra arabi, musulmani e cristiani in questo Paese di quanto altri vogliano farci credere, e c'è una paura della cultura e della religione comune», ha detto Ayoub al Post. «La maggior parte degli americani in questo Paese è cristiana e la culla del cristianesimo è la Palestina. Se la gente vuole andare avanti e indietro e discuterne, allora bene, il cartellone ha scatenato il dibattito».

Alla domanda se il suo gruppo contestasse il fatto che Gesù fosse ebreo, Ayoub ha risposto che «Gesù vive in ognuno di noi» e che l'argomento era «oggetto di interpretazione».

Un nuovo cartellone pubblicitario dell'ADC, affisso questa settimana, dichiara: «Gesù direbbe 'abbattete quel muro'». Ayoub ha affermato che un nuovo cartellone pubblicitario apparirà a Times Square per la notte di Capodanno.

I più letti

Una concorrente del Grande Fratello confessa: «Avevo tre anni e sono stata rapita»
La vittoria di van der Poel a Hofstade è stata rovinata da un gesto vergognoso
La sorprendente tradizione natalizia degli Obama che lascia tutti a bocca aperta
I dossier di Epstein portano movimento in uno dei casi più sconcertanti della Svizzera
Un uomo e tre membri della sua famiglia trovati morti

Altre notizie

Ecco quale. I dossier di Epstein portano movimento in uno dei casi più sconcertanti della Svizzera

Ecco qualeI dossier di Epstein portano movimento in uno dei casi più sconcertanti della Svizzera

Nel canton San Gallo. Auto finisce contro un muro a Diepoldsau, 5 feriti

Nel canton San GalloAuto finisce contro un muro a Diepoldsau, 5 feriti

A Sandringham, nel Norfolk. Dal 1862. Ecco le tradizioni natalizie dei Windsor, tra presenti e grandi assenti

A Sandringham, nel NorfolkDal 1862. Ecco le tradizioni natalizie dei Windsor, tra presenti e grandi assenti