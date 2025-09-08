Uno dei manifesti apparso a Torino Instagram Andrea Villa

Dopo lo scandalo della piattaforma dove gli uomini condividevano foto delle loro partner senza consenso, è arrivata una risposta inaspettata. Un artista torinese risponde con manifesti che ritraggono i membri del gruppo, sollevando una discussione sul doppio standard sociale.

Dopo lo scandalo del gruppo «Mia Moglie», che ha portato alla luce una piattaforma di 32.000 uomini che condividevano foto delle loro partner senza consenso, arriva una risposta inaspettata.

Come riporta «Leggo.it», l'artista torinese Andrea Villa ha tappezzato Torino con manifesti che ritraggono i membri del gruppo, leggermente alterati, in una nuova opera intitolata «Mio Marito».

Le immagini, che mostrano uomini in pose intime come in mutande o in spiaggia, sono accompagnate dall'hashtag #Miomarito.

Sebbene le foto siano state modificate, è evidente che si tratta dei membri del gruppo «Mia Moglie», che è sotto inchiesta dopo la denuncia della scrittrice Carolina Capria.

«Un atto di resistenza e riequilibrio simbolico»

Andrea Villa, noto come il Banksy torinese, ha dichiarato che «Mio Marito» è un atto di resistenza e riequilibrio simbolico.

Ha condiviso i poster su Instagram, spiegando che l'opera ribalta lo sguardo patriarcale del gruppo «Mia Moglie», esponendo i mariti sulla pubblica piazza senza il loro consenso. I manifesti sono apparsi in diverse zone di Torino, tra cui lungo Dora Siena e corso Regina Margherita.

Villa ha sottolineato che l'opera mette in discussione il concetto di possesso e il doppio standard sociale, citando il caso di una maestra licenziata per la sua attività su OnlyFans come esempio di come le donne siano spesso punite mentre gli uomini raramente affrontano conseguenze.

L'iniziativa di Villa ha suscitato un ampio dibattito, evidenziando le disparità di trattamento tra uomini e donne in situazioni simili.

L'artista spera che «Mio Marito» possa stimolare una riflessione più profonda sulla società e le sue norme.

