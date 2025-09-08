  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

La vendetta A Torino spuntano manifesti che ritraggono i membri del gruppo «Mia Moglie»

ai-scrape

8.9.2025 - 08:40

Uno dei manifesti apparso a Torino
Uno dei manifesti apparso a Torino
Instagram Andrea Villa

Dopo lo scandalo della piattaforma dove gli uomini condividevano foto delle loro partner senza consenso, è arrivata una risposta inaspettata. Un artista torinese risponde con manifesti che ritraggono i membri del gruppo, sollevando una discussione sul doppio standard sociale.

Sara Matasci

08.09.2025, 08:40

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Dopo lo scandalo del gruppo «Mia Moglie», che ha portato alla luce una piattaforma di 32.000 uomini che condividevano foto delle loro partner senza consenso, arriva una risposta inaspettata.
  • L'artista torinese Andrea Villa ha tappezzato Torino con manifesti che ritraggono i membri del gruppo, leggermente alterati, in una nuova opera intitolata «Mio Marito».
  • Le immagini mostrano uomini in pose intime come in mutande o in spiaggia.
  • Andrea Villa, noto come il Banksy torinese, ha dichiarato che «Mio Marito» è un atto di resistenza e riequilibrio simbolico.
Mostra di più

Dopo lo scandalo del gruppo «Mia Moglie», che ha portato alla luce una piattaforma di 32.000 uomini che condividevano foto delle loro partner senza consenso, arriva una risposta inaspettata.

Come riporta «Leggo.it», l'artista torinese Andrea Villa ha tappezzato Torino con manifesti che ritraggono i membri del gruppo, leggermente alterati, in una nuova opera intitolata «Mio Marito».

Le immagini, che mostrano uomini in pose intime come in mutande o in spiaggia, sono accompagnate dall'hashtag #Miomarito.

Sebbene le foto siano state modificate, è evidente che si tratta dei membri del gruppo «Mia Moglie», che è sotto inchiesta dopo la denuncia della scrittrice Carolina Capria.

«Un atto di resistenza e riequilibrio simbolico»

Andrea Villa, noto come il Banksy torinese, ha dichiarato che «Mio Marito» è un atto di resistenza e riequilibrio simbolico.

Ha condiviso i poster su Instagram, spiegando che l'opera ribalta lo sguardo patriarcale del gruppo «Mia Moglie», esponendo i mariti sulla pubblica piazza senza il loro consenso. I manifesti sono apparsi in diverse zone di Torino, tra cui lungo Dora Siena e corso Regina Margherita.

Villa ha sottolineato che l'opera mette in discussione il concetto di possesso e il doppio standard sociale, citando il caso di una maestra licenziata per la sua attività su OnlyFans come esempio di come le donne siano spesso punite mentre gli uomini raramente affrontano conseguenze.

L'iniziativa di Villa ha suscitato un ampio dibattito, evidenziando le disparità di trattamento tra uomini e donne in situazioni simili.

L'artista spera che «Mio Marito» possa stimolare una riflessione più profonda sulla società e le sue norme.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA

I più letti

«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Maxi-incidente in gara, 100 ciclisti feriti in Germania
Aracnofobia? Ecco cosa c'è da sapere sul ragno di Nosferatu
Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo
La principessa Mette-Marit di Norvegia annulla un altro viaggio ufficiale, ecco perché

Lo scandalo del gruppo «Mia Moglie»

Ecco come. Chiuso un forum italiano con immagini intime rubate, dov'era coinvolto anche il Ticino

Ecco comeChiuso un forum italiano con immagini intime rubate, dov'era coinvolto anche il Ticino

Foto senza consenso. La donna che ha denunciato la pagina Facebook Mia Moglie: «L'ho fatto per coscienza civica»

Foto senza consensoLa donna che ha denunciato la pagina Facebook Mia Moglie: «L'ho fatto per coscienza civica»

Revenge porn. A Roma scatta la maxi inchiesta sui siti sessisti, come «Mia Moglie»

Revenge pornA Roma scatta la maxi inchiesta sui siti sessisti, come «Mia Moglie»

Altre notizie

Cinema. Gran finale di Venezia 82 nel segno di Gaza: applausi, lacrime e prese di posizione

CinemaGran finale di Venezia 82 nel segno di Gaza: applausi, lacrime e prese di posizione

Norvegia. Casa in fiamme ad Hamar, muoiono quattro giovani donne

NorvegiaCasa in fiamme ad Hamar, muoiono quattro giovani donne

Il padre è stato ucciso. Ritrovati sani e salvi i figli dell'uomo che li aveva rapiti nel 2021 e fatti vivere in natura

Il padre è stato uccisoRitrovati sani e salvi i figli dell'uomo che li aveva rapiti nel 2021 e fatti vivere in natura