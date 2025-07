Le autorità vogliono fare chiarezza in un capito nero della storia d'Irlanda. Keystone

Lunedì una squadra di esperti forensi irlandesi e internazionali darà il via ai lavori di scavo in una fossa comune a Tuam, che si ritiene contenga i resti di 796 neonati, dando inizio a uno scavo che durerà due anni.

Dal 1922 al 1998, la Chiesa cattolica e lo Stato irlandese crearono una rete di istituzioni profondamente misogine che prendevano di mira e penalizzavano le donne non sposate. Le ragazze che mostravano secondo la religione cattolica un segno visibile di peccato – una gravidanza o una relazione sessuale – venivano 'fatte sparire' dalla parrocchia, dietro alte mura alla fine della città, ha raccontato la figlia di una di quelle donne, Annette McKay. E i neonati sepolti in una fossa comune.

L'istituto Tuam era una delle decine di «case» in cui ragazze incinte e donne nubili furono mandate a partorire in segreto per gran parte del XX secolo. Le donne venivano spesso separate con la forza dai loro figli.

Alcuni neonati venivano trasferiti in Irlanda, nel Regno Unito o in luoghi lontani come Stati Uniti, Canada e Australia, ma centinaia morirono e i loro resti furono gettati via, le madri spesso non seppero mai cosa fosse successo veramente ai loro bambini.

Inizialmente la scoperta fu ignorata

È stato il lavoro di una storica locale di Tuam, Catherine Corless, a rivelare che 796 bambini erano morti a Tuam senza alcun certificato di sepoltura e che erano stati sepolti in una cisterna fognaria dismessa.

Inizialmente, le autorità si rifiutarono di prendere in considerazione le scoperte di Corless e liquidarono completamente il suo lavoro.

Le Suore del Buon Soccorso, che gestirono la casa di cura dal 1925 al 1961, incaricarono una società di consulenza che negò completamente l'esistenza di una fossa comune, affermando che non vi erano prove che vi fossero stati sepolti bambini.

Ma Corless, le sopravvissute alle case per madri e bambini e i loro familiari non hanno mai smesso di battersi per i bambini di Tuam e per le loro madri. E la cosa ha funzionato.