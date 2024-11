Alluvione Spagna Adesso manca l'acqua Immagine: sda Le immagini di una Valencia devastata Immagine: sda Un residente passa accanto a veicoli danneggiati lungo una strada allagata a Sedavi, nella provincia di Valencia, Spagna orientale, 30 ottobre 2024. Le intense precipitazioni che hanno colpito la parte orientale del Paese hanno causato almeno 62 vittime nella provincia di Valencia a causa delle inondazioni. L'Agenzia meteorologica statale (AEMET) ha emesso un'allerta rossa per le precipitazioni in diverse regioni della provincia di Valencia, causate dalla forte tempesta. Immagine: KEYSTONE Una donna guarda dal suo balcone mentre i veicoli sono bloccati in strada dopo un'alluvione a Valencia, mercoledì 30 ottobre 2024. Immagine: KEYSTONE Persone camminano in un'area allagata vicino all'autostrada V-30, sommersa dalle forti piogge nella città di Valencia, nella Spagna orientale, il 30 ottobre 2024. Immagine: KEYSTONE Una donna cammina per le strade allagate di Valencia il 30 ottobre 2024. Immagine: KEYSTONE Le squadre di soccorso circondano il corpo di una persona a terra dopo essere stata salvata da un'inondazione a Valencia, Spagna, mercoledì 30 ottobre 2024. (Foto AP/Alberto Saiz) Immagine: KEYSTONE Persone si aiutano a vicenda nelle strade allagate di Valencia il 30 ottobre 2024. Immagine: KEYSTONE È stata una notte difficile nella regione di Valencia, in Spagna. Immagine: KEYSTONE Alluvione Spagna Adesso manca l'acqua Immagine: sda Le immagini di una Valencia devastata Immagine: sda Un residente passa accanto a veicoli danneggiati lungo una strada allagata a Sedavi, nella provincia di Valencia, Spagna orientale, 30 ottobre 2024. Le intense precipitazioni che hanno colpito la parte orientale del Paese hanno causato almeno 62 vittime nella provincia di Valencia a causa delle inondazioni. L'Agenzia meteorologica statale (AEMET) ha emesso un'allerta rossa per le precipitazioni in diverse regioni della provincia di Valencia, causate dalla forte tempesta. Immagine: KEYSTONE Una donna guarda dal suo balcone mentre i veicoli sono bloccati in strada dopo un'alluvione a Valencia, mercoledì 30 ottobre 2024. Immagine: KEYSTONE Persone camminano in un'area allagata vicino all'autostrada V-30, sommersa dalle forti piogge nella città di Valencia, nella Spagna orientale, il 30 ottobre 2024. Immagine: KEYSTONE Una donna cammina per le strade allagate di Valencia il 30 ottobre 2024. Immagine: KEYSTONE Le squadre di soccorso circondano il corpo di una persona a terra dopo essere stata salvata da un'inondazione a Valencia, Spagna, mercoledì 30 ottobre 2024. (Foto AP/Alberto Saiz) Immagine: KEYSTONE Persone si aiutano a vicenda nelle strade allagate di Valencia il 30 ottobre 2024. Immagine: KEYSTONE È stata una notte difficile nella regione di Valencia, in Spagna. Immagine: KEYSTONE

A tre giorni dalla catastrofe provocata da Dana nella regione di Valencia, che ha provocato finora 202 morti, continuano senza sosta le ricerche dei dispersi, il cui numero resta ancora imprecisato.

L'emergenza resta alta dopo che circa 366.000 abitanti di una ventina di municipi sono ancora senza acqua potabile mentre 50.000 sono al buio.

Per la mancanza di acqua a causa delle condotte scoppiate per l'inondazione, in alcuni comuni non è possibile procedere con la pulizia del fango che nel frattempo si è seccato.

Altri 500 soldati si uniranno oggi agli oltre 1.200 impegnati nell'emergenza nella regione dove è previsto anche l'arrivo del ministro dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska.

La priorità è garantire beni di prima necessità, come acqua, cibo e medicine, alle popolazioni colpite.

Valencia isolata ancora per due settimane

La Comunità Valenciana resterà isolata dai collegamenti ferroviari con Madrid e in parte dalla Catalogna per almeno 2 settimane dopo i danni notevoli alla ferrovia: inoltre, 150 arterie della rete stradale sono devastate, mentre restano interrotti vari tratti dell'autostrada A7 di collegamento con Madrid, con colonne di decine di camion e auto fermi ai margini dell'autostrada.

Al momento sono state recuperate 202 vittime. I medici hanno effettuato le autopsie nell'obitorio allestito in un parcheggio: 15 le persone già identificate. Un secondo obitorio è stato allestito nella Fiera di Valencia, dove saranno trasferite le altre salme recuperate.

Molti dispersi sono intrappolati nelle auto?

«Moltissime persone erano ai piani basi delle case, nei garage, tentando di mettere in salvo le auto, possono ancora esserci persone ancora vive fra coloro che si trovano in questa situazione», ha detto la ministra di Difesa, Margarita Robles, in dichiarazioni alla tv nazionale Tve.

«Ci sono luoghi in cui ci sono auto accatastate su altre auto e veicoli in cui potrebbero esserci persone dentro», ha aggiunto Robles, che tuttavia non ha indicato un numero determinato di dispersi.

Le precipitazioni si sono spostate

Intanto anche il sud-ovest della Spagna è alle prese con gli effetti della 'Dana', con allerte massime attivate anche nelle ultime ore.

La situazione più preoccupante si è vissuta in piena notte nella provincia di Huelva, dove, secondo i media locali, un violento nubifragio ha provocato allagamenti sia nella città omonima sia in altre località limitrofe.

«Per favore, non uscite di casa a meno che non sia imprescindibile», ha chiesto il governatore dell'Andalusia, Juanma Moreno, agli abitanti della zona.

Un altro punto delicato è quello di una zona rurale prossima a Jerez de la Frontera, in provincia di Cadice: lì, infatti la piena del fiume Guadalete ha portato all'evacuazione preventiva di circa 200 persone, secondo 'Diario de Jeréz'.

Intanto, la Agenzia statale di meteorologia mantiene attive allerte per forti precipitazioni e accumuli improvvisi di acqua nelle province di Castellón e Tarragon (est) e alle isole Baleari, in particolare a Maiorca e Minorca.

