Canton Zurigo Ecco a quant'è stata venduta la targa con il numero più basso mai messo all'asta

SDA

17.12.2025 - 19:41

La «ZH 11» è la targa con la cifra più bassa finora messa all'asta nel canton Zurigo, ma soltanto la seconda per entrate generate: 262mila franchi contro i 299mila sborsati un anno fa per la «ZH 24».
Keystone

La targa «ZH 11» è stata battuta per 262'000 franchi mercoledì sera ad un'asta online nel canton Zurigo. La cifra è inferiore al record di 299'000 franchi sborsati nel 2024 per la targa «ZH 24».

Keystone-SDA

17.12.2025, 19:41

17.12.2025, 20:18

Per la numero 11 sono state presentate 141 offerte, ma a partire da 160'000 franchi solo tre persone hanno continuato a rilanciare, come si può vedere sulla pagina delle aste dell'Ufficio della circolazione stradale di Zurigo. «ZH 11» è il numero più basso mai messo all'asta nel canton Zurigo.

Recentemente il cantone Soletta ha dovuto bloccare le offerte per la targa «SO 1» a causa di una serie di «offerte poco serie». Un utente con lo pseudonimo «Inzest» («Incesto») aveva infatti offerto 1 milione di franchi, il doppio dell'offerta massima precedente.

Importo balzato a oltre 1 milioneImprovvisamente interrotta l'asta per la targa «SO 1»: erano arrivate offerte fasulle

In confronto, a Zurigo tutto si è svolto in modo corretto. Il Cantone mette all'asta ogni settimana su Internet targhe a cinque o meno cifre, come pure combinazioni speciali di sei cifre. Negli ultimi sono così state generate entrate per milioni di franchi. Soldi che confluiscono nelle casse del canton Zurigo.

Code interminabili sulle seggiovieCaos sulle Dolomiti per la mancanza di neve, la gente vuole essere rimborsata

Pene più severe e tutele rafforzateDa oggi in vigore la legge sul femminicidio in Italia, uno dei pochi Paesi europei ad averla

È successo in FranciaUna Jaguar sfonda una vetrata e finisce dentro una piscina coperta, ecco il video