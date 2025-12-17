Ecco a quant'è stata venduta la targa con il numero più basso mai messo all'asta

La «ZH 11» è la targa con la cifra più bassa finora messa all'asta nel canton Zurigo, ma soltanto la seconda per entrate generate: 262mila franchi contro i 299mila sborsati un anno fa per la «ZH 24». Keystone

La targa «ZH 11» è stata battuta per 262'000 franchi mercoledì sera ad un'asta online nel canton Zurigo. La cifra è inferiore al record di 299'000 franchi sborsati nel 2024 per la targa «ZH 24».

Keystone-SDA SDA

Per la numero 11 sono state presentate 141 offerte, ma a partire da 160'000 franchi solo tre persone hanno continuato a rilanciare, come si può vedere sulla pagina delle aste dell'Ufficio della circolazione stradale di Zurigo. «ZH 11» è il numero più basso mai messo all'asta nel canton Zurigo.

Recentemente il cantone Soletta ha dovuto bloccare le offerte per la targa «SO 1» a causa di una serie di «offerte poco serie». Un utente con lo pseudonimo «Inzest» («Incesto») aveva infatti offerto 1 milione di franchi, il doppio dell'offerta massima precedente.

In confronto, a Zurigo tutto si è svolto in modo corretto. Il Cantone mette all'asta ogni settimana su Internet targhe a cinque o meno cifre, come pure combinazioni speciali di sei cifre. Negli ultimi sono così state generate entrate per milioni di franchi. Soldi che confluiscono nelle casse del canton Zurigo.