A Zurigo una donna si finge medico e lavora per mesi in una casa di cura

La Procura di Argovia sta indagando su una donna ucraina che si sarebbe spacciata per medico. Keystone

Una donna ucraina di 43 anni ha lavorato per mesi come collaboratrice sanitaria in una casa di riposo di Zurigo. Ma poi si è scoperto che il suo diploma era probabilmente falso.

Hai fretta? blue News riassume per te Una presunta dottoressa con un diploma falso ha cercato lavoro a Zurigo, trovandolo in una casa di cura.

La donna aveva lavorato in precedenza in una clinica nel sud della Germania.

Ora le autorità penali stanno indagando sul caso.

I pazienti non avrebbero subito danni. Mostra di più

«È la prima volta che accade una cosa del genere qui e sicuramente sarà l'ultima», afferma il direttore di una casa per anziani nella città di Zurigo.

A metà settembre ha rilasciato la sua dipendente Daria Z. (il nome è stato modificato), come scrive il «Tages-Anzeiger». La donna lavorava come collaboratrice sanitaria da un anno. Un medico attivo nell'agglomerato di Zurigo stava per assumerla come pediatra.

Daria Z. ha raccontato a entrambi di aver studiato medicina in un'università dell'Italia meridionale e di aver poi lavorato come dottoressa a Napoli. La donna, di origine ucraina, avrebbe completato la sua formazione come specialista presso una rinomata università del nord Italia.

Ma tutto questo probabilmente era una bugia.

«Quando le ho chiesto quali lingue parlasse non ha menzionato l'italiano, sebbene sostenesse di aver studiato e lavorato in Italia per tanti anni», ha dichiarato il pediatra al «Tages-Anzeiger».

Documenti di candidatura impressionanti

La donna aveva avuto più successo in una clinica nel sud della Germania: aveva trovato un lavoro grazie a documenti di candidatura impressionanti. L'impiego, però, era stato interrotto durante il periodo di prova.

Come riporta il «Südkurier», col tempo erano emerse gravi lacune nelle sue conoscenze. «Non era nemmeno in grado di fare un ECG», afferma un portavoce dell'ospedale.

Dato che il sospetto di frode non poteva ancora essere confermato, Z. ha ricevuto un certificato di lavoro. A prima vista, era evidente che la presunta dottoressa avesse anticipato di un anno la sua data di inizio attività, in un carattere diverso, per fingere di essere stata assunta per un periodo più lungo.

La clinica ha poi indagato e ha scoperto che le informazioni fornite dall'ucraina non erano corrette. Anche le indagini del Consiglio regionale di Stoccarda hanno rivelato che la licenza per l'esercizio della professione medica era falsa. Nell'ottobre 2022, la clinica ha quindi presentato una denuncia, motivo per cui la Procura di Waldshut-Tiengen sta indagando per frode e falsificazione di documenti.

14.000 euro per tre mesi di lavoro

In tutto ciò, i pazienti sono stati danneggiati? Le autorità investigative ritengono di no. Durante il suo impiego presso la clinica nel sud della Germania la donna ha sempre lavorato accompagnata da qualcuno. Ogni fase veniva controllata.

Secondo i documenti dell'inchiesta, con il lavoro la donna ha guadagnato 14.000 euro lordi in tre mesi. La clinica attenderà il procedimento penale prima di decidere se chiedere un risarcimento danni.

La 43enne ha poi tentato più volte la fortuna a Zurigo. Gli inquirenti suppongono che Z. abbia nuovamente falsificato dei documenti. Questi sono a disposizione del «Tages-Anzeiger» e inducono a credere che l'ucraina abbia un diploma riconosciuto in Svizzera.

La donna è latitante

In marzo, l'UFSP ha presentato una denuncia alle autorità giudiziarie del Canton Argovia, dove la presunta truffatrice viveva all'epoca. La Procura cantonale conferma che l'indagine è in corso. La sospettata è ancora latitante.

Daria Z. non ha voluto commentare la vicenda al «Tages-Anzeiger». Per lei vale però la presunzione d'innocenza.