Argovia Treno passa su una lastra di cemento ad Aarau, fermati tre adolescenti

SDA

15.12.2025 - 15:37

La lastra colpita e spezzata dal treno.
La lastra colpita e spezzata dal treno.
Keystone

Ieri sera ad Aarau tre adolescenti hanno piazzato una lastra di cemento sui binari, rischiando di far deragliare un treno rapido. Lo riferisce oggi la polizia cantonale argoviese in una nota.

Keystone-SDA

15.12.2025, 15:37

15.12.2025, 15:39

La vicenda avrebbe potuto avere un esito ben peggiore se si fosse trattato di cemento armato.

Verso le ore 21.00, si legge nel comunicato, un macchinista ha riferito di essere passato a 140 km/h sopra alla lastra, in zona Wöschnau. Solo una buona dose di fortuna ha scongiurato un incidente ferroviario.

Le forze dell'ordine hanno quindi fermato tre giovani della regione tra i 13 e i 15 anni d'età, due ragazzi e una ragazza, presso un vicino sottopasso. Il presunto responsabile della banda è stato arrestato precauzionalmente, scrive la polizia. La procura dei minori ha ordinato l'apertura di un'inchiesta.

Prima che i tre ragazzini venissero identificati, una terza persona ha denunciato il lancio di un sasso contro la sua automobile nello stesso luogo. Secondo il comunicato, gli autori sarebbero gli stessi. Diverse pattuglie della polizia comunale di Aarau e della polizia cantonale argoviese si sono recate sul posto. In entrambi i casi non si segnalano feriti, ma soltanto danni materiali.

