  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hollywood e opposizione indignate Abc cede a Trump e sospende lo show di Kimmel, che è «fottutamente furioso» 

SDA

18.9.2025 - 20:20

Il conduttore di late night show Jimmy KImmel
Il conduttore di late night show Jimmy KImmel
Screenshot: YouTube/Jimmy Kimmel Live

Anche Abc, come Cbs, si piega a Donald Trump. L'emittente, controllata da Disney, ha annunciato la sospensione a tempo indeterminato del Jimmy Kimmel Live, il popolarissimo show di seconda serata condotto da 23 anni dal celeberrimo comico, diventato quest'anno italiano «per fuggire da Donald Trump».

Keystone-SDA

18.09.2025, 20:20

Stati Uniti. Jimmy Kimmel cancellato per commenti su Charlie Kirk

Stati UnitiJimmy Kimmel cancellato per commenti su Charlie Kirk

La decisione ha riscosso l'immediato plauso del tycoon, che ora ha chiesto a Nbc di cancellare le trasmissioni di altri due comici a lui ostili: Jimmy Fallon e Seth Meyers.

A costare il programma a Kimmel sono state le sue parole sul caso Charlie Kirk, dopo che l'amministrazione Trump ha lanciato una campagna per epurare gli autori di commenti controversi sulla vicenda e perseguire le organizzazioni della sinistra radicale, come Antifa, che il presidente ha designato come organizzazione terroristica.

Hollywood e l'opposizione indignata

Il benservito a Kimmel ha indignato Hollywood e l'opposizione, che ha evocato la censura e la repressione del dissenso, suscitando timori più generalizzati per la libertà di parola.

Per Barack Obama l'amministrazione Trump «sta portando la 'cancel culture' a un livello nuovo e pericoloso», mentre per l'anchor di ultradestra Tucker Carlson essa sta usando l'uccisione di Kirk per calpestare il primo emendamento.

Nella puntata di lunedì sera, il comico aveva detto che «abbiamo toccato nuovi minimi lo scorso fine settimana, con la gang Maga che sta disperatamente cercando di descrivere questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro e sta facendo di tutto per ottenere vantaggi politici dall'accaduto».

Kimmel aveva anche preso in giro il modo in cui Trump aveva compianto Kirk: «Questo non è il modo in cui un adulto elabora il lutto per l'omicidio di qualcuno che chiama amico, è il modo in cui un bambino di quattro anni piange un pesciolino rosso», aveva ironizzato mostrando una clip del tycoon che, subito dopo la sparatoria, parlava della costruzione di una sala da ballo alla Casa Bianca.

«Affermazioni offensive e inaccettabili»

Il presidente trumpiano della Federal Communications Commission (Fcc), Brendan Carr, di cui ora i dem chiedono le dimissioni, aveva criticato l'intervento di Kimmel e minacciato la revoca delle licenze tv.

Una intimidazione che ha spinto alcuni proprietari di emittenti affiliate ad Abc, tra cui i grandi gruppi Nexstar Media Group e Sinclair, a comunicare che avrebbero smesso di trasmettere lo show, inducendo la rete a congelare il programma.

«Affermazioni offensive e inaccettabili», ha spiegato Nexstar, che però ha anche bisogno dell'approvazione della Fcc per la sua acquisizione da 6,2 miliardi di dollari dell'emittente Tegna.

Alcuni sospettano che lo stop al programma sia un «dazio» pagato per il disco verde all'operazione, analogamente alle precedenti mosse di Cbs in vista della fusione della sua casa madre Paramount con Skydance: i 16 milioni pagati per risolvere una causa con Trump riguardo un'intervista di 60 Minutes con l'ex vicepresidente Kamala Harris e la cessazione dal 2026 (ufficialmente per motivi economici) del Late Show di Stephen Colbert, un altro famoso comico anti-Trump.

Stati Uniti. La Cbs cancella a sorpresa il «The Late Show» di Stephen Colbert

Stati UnitiLa Cbs cancella a sorpresa il «The Late Show» di Stephen Colbert

Trump: «Licenziato per mancanza di talento»

La decisione di sospendere lo show di Kimmel – dove lavorano 200 persone – è stata presa dai vertici di Disney e di Abc, emittente che aveva già accettato in dicembre di pagare 15 milioni di dollari a Trump per risolvere una causa per diffamazione contro la rete e l'anchor George Stephanopoulos.

Il tycoon si è congratulato su Truth con Abc «per aver finalmente avuto il coraggio di fare ciò che andava fatto. Kimmel non ha nessun talento e ha ascolti peggiori persino di Colbert».

Accuse ripetute nella conferenza stampa con Keir Starmer, dove lo ha accusato di aver detto «cose orribili su un gentleman come Charlie Kirk», uno che «un giorno avrebbe potuto diventare presidente».

«Questo lo potete chiamare libertà di parola o no. Ma è stato licenziato per mancanza di talento», ha ribadito Trump, che aveva già profetizzato la cacciata di Kimmel quando fu sospeso il Colbert Show.

Ora, ha scritto, restano altri «due perdenti assoluti» su Nbc, «Jimmy» Fallon e «Seth» Meyers.

Kimmel «fottutamente furioso» con Abc

Kimmel è descritto come «fottutamente furioso» con Abc e intenzionato a «rompere per sempre la sua relazione con la rete», preparando anche un'apparizione come ospite al talk show di Colbert prima che venga cancellato.

Nel frattempo The Donald dichiara organizzazione terroristica Antifa, sollecitando indagini contro chi la finanzia, convinto che la violenza che ha generato l'uccisione di Kirk stia solo a sinistra, e non ad esempio anche nei gruppi paramilitari che hanno partecipato all'assalto del Capitol.

Una mossa comunque dalla difficile applicazione perché il movimento, che si mobilita – a volte violentemente – contro razzismo, suprematismo e altre ideologie di destra, è decentralizzato, senza leader o quartier generale.

I più letti

Chiusura dell'uscita autostradale Bellinzona Nord
Napoli coraggioso in dieci, ma il City ha la meglio. Il Barça passa a Newcastle. Guarda le Highlights
«Brigitte è una donna», verso prove fotografiche dei Macron per far tacere le voci
«Ridicolmente corrotto»: ecco l'accordo losco di Trump con gli Emirati Arabi
Ecco il peggior passo falso di Trump con Elisabetta II. Carlo ha un piano per evitarne altri

Altre notizie

È l'unico «no». Veto USA alla bozza del Consiglio di sicurezza dell'ONU su Gaza

È l'unico «no»Veto USA alla bozza del Consiglio di sicurezza dell'ONU su Gaza

Conflitto in Ucraina. Trump a Starmer: «Son deluso da Putin, ma non voglio rischiare la terza guerra mondiale»

Conflitto in UcrainaTrump a Starmer: «Son deluso da Putin, ma non voglio rischiare la terza guerra mondiale»

In Germania. «Vietato l'accesso agli ebrei», cartello shock sulla vetrina di un negozio

In Germania«Vietato l'accesso agli ebrei», cartello shock sulla vetrina di un negozio