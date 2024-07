Abel Ferrara

Il regista ha descritto il santo come una figura di grande impatto spirituale.

Covermedia

Il celebre regista Abel Ferrara ha presentato il suo ultimo lavoro, «Padre Pio», al Festival di Taormina, esplorando la vita del santo di Pietrelcina.

Ferrara descrive Padre Pio come un «semplice monaco», ma anche come una figura con un profondo impatto spirituale sugli italiani, quasi paragonabile a un «nuovo Gesù».

Durante la presentazione, Ferrara ha spiegato la sua visione del film, evidenziando come la figura di Padre Pio sia stata una fonte di ispirazione, combinando elementi di santità e umanità che hanno risuonato profondamente con il pubblico italiano.

L'interpretazione del personaggio di Padre Pio è affidata a Shia LaBeouf, scelto per la sua capacità di incarnare la complessità del santo. Ferrara ha elogiato la dedizione dell'attore nel calarsi nel ruolo, sottolineando l'importanza di rappresentare accuratamente la figura storica e spirituale di Padre Pio.

«È uno dei santi più venerati del mondo, e poi ho lavorato molto tempo a Napoli, vicino ai luoghi della sua vita. In Italia Pio non è solo un santo patrono, è il nuovo Gesù. Mi sono sempre chiesto chi fosse, intendo dire chi fosse veramente. E mio nonno, al quale ero molto legato e che non era tanto religioso, era nato a Sarno», dice, come riporta il Corriere della Sera, Abel Ferrara che ha poi affrontato temi più ampi, come la spiritualità e il potere della fede, spiegando come la figura di Padre Pio rappresenti una combinazione unica di santità e umanità. «Questo progetto rappresenta una delle mie opere più personali e sentite», ha dichiarato il regista, evidenziando la connessione tra la spiritualità del personaggio e la cultura italiana.

