A Londra, un uomo ha accoltellato delle persone in un mercato affollato. In un'altra zona della città sono stati sparati dei colpi di pistola. Due persone sono morte. La polizia non sospetta di terrorismo.

Un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello oggi, domenica, a Londra.

Un altro uomo è morto per ferite da arma da fuoco e due persone sono rimaste ferite.

I retroscena dell'attacco non sono chiari e non sono stati effettuati arresti. La polizia non ipotizza il terrorismo. Mostra di più

La capitale britannica è stata scossa da diversi episodi di violenza. Una persona è stata uccisa e altre due sono rimaste ferite in un accoltellamento e in sparatorie in varie località di Londra.

Una delle vittime è morta in un attacco con coltello nel quartiere di Walworth. Un uomo e una donna hanno riportato ferite. Il movente del reato non era inizialmente chiaro. Un portavoce della polizia ha sottolineato che l'incidente non è legato al terrorismo.

Secondo i rapporti della polizia, l'aggressore era probabilmente un uomo tra i 60 e i 70 anni. È stato arrestato sul posto. L'incidente sarebbe avvenuto in un affollato mercato di strada. I due feriti sono stati portati in ospedale.

Anche degli spari

Più a sud, nel quartiere di Sydenham, un uomo è morto per ferite da arma da fuoco. Anche una donna e un altro uomo sono stati feriti.

I retroscena del crimine non erano chiari. Inizialmente non sono stati effettuati arresti. La polizia ha invitato i testimoni a farsi avanti con informazioni o filmati.

