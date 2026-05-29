Accoltellamento a Winterthur, ecco cosa si sa (e non) finora

Un uomo ha ferito tre persone con un coltello in pieno giorno alla stazione ferroviaria di Winterthur. KEYSTONE

Ieri, giovedì, un uomo già noto alla polizia è riuscito a ferire tre persone con un coltello in pieno giorno alla stazione ferroviaria di Winterthur. Molto è emerso, ma il movente del gesto rimane ancora incerto. Ecco una panoramica di quello che finora si sa sull'attacco.

Stefan Michel Stefan Michel

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo (31 anni cittadino turco e svizzero) ha ferito con un coltello tre uomini alla stazione ferroviaria di Winterthur, uno dei quali in modo grave. Dopo l'attacco avrebbe gridato «Allahu Akbar».

L'aggressore ha precedenti penali per propaganda dell'ISIS, e ha soggiornato negli ultimi due anni in Turchia.

Poco prima dell'attacco era stato ricoverato in una clinica psichiatrica per problemi di salute mentale, ma era stato rilasciato in quanto giudicato non più pericoloso per sé o per gli altri.

Il movente esatto, i possibili contatti o le attività in Turchia e il fatto se il reato fosse pianificato rimangono poco chiari.

La struttura psichiatrica da cui ü stato lasciato a piede libero ha intanto annunciato che rivedrà le sue procedure, mentre l'indagine delle autorità sui retroscena continua. Mostra di più

L'accoltellamento che si è consumato alla stazione ferroviaria di Winterthur ha scosso la Svizzera. Alcune ore dopo, le autorità hanno annunciato che l'uomo arrestato era noto alle forze dell'ordine da anni e aveva precedenti penali.

blue News vi offre una panoramica di ciò che si sa sul reato e sull'autore del gesto, e di ciò che non si sa.

Il crimine: cosa è successo

Giovedì mattina alle 08:28 un uomo ha aggredito con un coltello tre uomini all'estremità nord della stazione ferroviaria di Winterthur, ferendone gravemente uno. In seguito avrebbe gridato «Allahu Akbar».

Cinque minuti dopo l'aggressione al primo ferito, gli agenti della polizia di Winterthur hanno arrestato il responsabile.

Il colpevole: islamista con precedenti penali

In linea di principio, l'uomo è considerato innocente fino alla condanna.

Ma alla luce dei testimoni oculari e delle dichiarazioni delle autorità, non ci sono dubbi sul fatto che il 31enne, il cui nome è stato fornito dal consigliere di Stato, e direttore cantonale della sicurezza, Mario Fehr durante la conferenza stampa, abbia commesso il crimine.

È stato anche confermato che l'aggressore è un cittadino con la doppia nazionalità turca e svizzera e che era già stato condannato per aver violato il divieto dell'ISIS nel 2015. Secondo il comandante della polizia Marius Weyermann, diffondeva propaganda jihadista.

L'attentatore è cresciuto a Winterthur, dove ha frequentato la scuola. Da adolescente ha avuto problemi con la legge in occasione di risse e reati legati alla droga, scrive Kurt Pelda nell'«Aargauer Zeitung». Da anni si occupava dei jihadisti di Winterthur.

Da giovane ha frequentato la moschea An Nur di Winterthur, nota come luogo radicalizzato e di radicalizzazione islamica. Una volta, insieme ad altri giovani, avrebbe picchiato dei fedeli perché «cattivi musulmani».

Il contesto del reato: un periodo trascorso in Turchia e clinica psichiatrica

L'uomo ha trascorso la maggior parte degli ultimi due anni in Turchia, come riferito dal consigliere di Stato Fehr durante la conferenza stampa. Poco prima dell'attacco ha fatto rientro nella città zurighese.

Il 25 maggio, tre giorni prima dell'accoltellamento, ha chiamato il numero di emergenza 117, rilasciando dichiarazioni confuse e allucinate. Gli agenti di polizia lo hanno quindi rintracciato e hanno disposto il suo affidamento alla clinica Integrierte Psychiatrie Winterthur (IPW).

Un giorno dopo, il 31enne è fuggito dal reparto chiuso dell'IPW. La polizia lo ha trovato a casa - dove vive con i genitori - e lo ha riportato in clinica.

Il 27 maggio, un medico lo ha giudicato non più pericoloso per sé e per gli altri, segnando la fine del suo ricovero. L'uomo ha lasciato quindi l'ospedale.

La mattina successiva ha però aggredito tre uomini con un coltello.

Non è chiaro perché l'aggressore sia stato rilasciato dalla clinica psichiatrica

Fehr lo ha descritto come un «punto di svolta» prima del reato. Non si sa perché chi fosse responsabile si sia sbagliato sulla potenziale pericolosità dell'uomo e sulla base di quali risultati.

Jérôme Endrass, responsabile della ricerca del servizio carcerario di Zurigo, ha spiegato alla SRF che «i medici e gli psichiatri non avevano una formazione forense e non disponevano di tutte le informazioni». Il fatto che sia così è intenzionale, ha spiegato.

Il giorno successivo al crimine, l'IPW ha annunciato che le sue procedure sarebbero state riviste esternamente. Secondo Keystone-SDA l'indagine si concentrerà sui processi e sulle responsabilità.

Non è chiaro: cosa ha fatto l'autore del reato in Turchia durante questi due anni?

Alla conferenza stampa il consigliere di Stato Fehr ha dichiarato che l'autore del reato ha trascorso la maggior parte degli ultimi due anni in Turchia. Non ha rilasciato dichiarazioni su cosa avesse fatto nel Paese o su chi fosse stato in contatto con lui.

Il movente dell'aggressore: solo speculazioni

Non è noto il movente dell'autore per il reato. Il suo passato e il grido «Allahu akbar» suggeriscono una motivazione jihadista, ma nulla è stato provato. Non si sa nulla di un'eventuale lettera di confessione o di messaggi precedenti all'aggressore.

Suo padre ha dichiarato al «Blick» che il figlio non è un terrorista, ma che è malato di mente e ha bisogno di aiuto.

Non è chiaro: l'attacco era pianificato o è avvenuto spontaneamente?

Non si sa nemmeno se l'aggressore avesse pianificato l'accoltellamento.

La sua confusione mentale, ufficialmente confermata, rende plausibile che abbia commesso il reato spontaneamente o almeno senza una lunga preparazione.

Non si sa però nulla al riguardo. Nemmeno se terzi lo abbiano istigato.