Non era la prima volta...Formalizzato il fermo del 59enne che ha accoltellato una donna a Milano
SDA
4.11.2025 - 10:25
La Procura di Milano ha disposto il fermo del 59enne che ieri mattina ha accoltellato una donna di 43 anni, dipendente di Finlombarda, e che ora è fuori pericolo di vita.
Keystone-SDA
04.11.2025, 10:25
04.11.2025, 10:27
SDA
L'uomo, che in passato si è già reso responsabile di due episodi simili e nel 2016 era stato condannato a 8 anni di carcere e a tre in una struttura psichiatrica, è stato interrogato dalla pm Cristina Ria che coordina le indagini condotte dai carabinieri.