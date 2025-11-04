L'episodio è avvenuto in Piazza Gae Aulenti. (Foto d'archivio) Keystone

La Procura di Milano ha disposto il fermo del 59enne che ieri mattina ha accoltellato una donna di 43 anni, dipendente di Finlombarda, e che ora è fuori pericolo di vita.

Keystone-SDA SDA

L'uomo, che in passato si è già reso responsabile di due episodi simili e nel 2016 era stato condannato a 8 anni di carcere e a tre in una struttura psichiatrica, è stato interrogato dalla pm Cristina Ria che coordina le indagini condotte dai carabinieri.