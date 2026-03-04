  1. Clienti privati
Vaccini Accordo di conciliazione per Moderna: 2,25 miliardi per chiudere la lite sui brevetti

SDA

4.3.2026 - 08:03

L'entrata della sede di Moderna a Cambridge, in Massachussets (USA). (immagine d'illustrazione)
Keystone

Svolta legale nel comparto globale delle biotecnologie: il colosso americano Moderna ha raggiunto un accordo di conciliazione da 2,25 miliardi di dollari per chiudere una disputa pluriennale sui brevetti legati ai vaccini anti-Covid.

Più precisamente `la vertenza si riferisce alla tecnologia delle nanoparticelle lipidiche (LNP). La controversia era nata dall'accusa mossa da Genevant Sciences e Arbutus Biopharma, le quali sostenevano che Moderna avesse utilizzato senza licenza le loro invenzioni proprietarie per proteggere e trasportare l'mRNA all'interno delle cellule umane.

Le due società, che possiedono i diritti intellettuali su questo sistema di trasporto molecolare, avevano citato in giudizio il gigante farmaceutico chiedendo il riconoscimento delle royalty sui profitti generati durante la pandemia.

Sede in Usa e in Svizzera

L'intesa mette fine a una delle battaglie legali più onerose della storia recente della farmaceutica, fornendo chiarezza normativa a un intero settore. Sebbene le società coinvolte abbiano sede in Nord America e Svizzera, la notizia ha una forte rilevanza per Singapore, che si è posizionata come hub strategico per la produzione di mRNA in Asia.

La città-stato ospita infatti il quartier generale regionale di Moderna e i futuri impianti produttivi di altri giganti del settore. Secondo gli analisti, la chiusura del caso rimuove un'importante incertezza legale che pesava sugli investimenti globali.

Per Singapore, l'accordo stabilisce un precedente cruciale sulla gestione della proprietà intellettuale, elemento cardine della sua strategia per attrarre talenti e capitali nel campo della ricerca scientifica avanzata e delle biotecnologie di nuova generazione.

