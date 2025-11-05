  1. Clienti privati
Con flessibilità Accordo UE sul target del clima: taglio alle emissioni del 90% entro il 2040

SDA

5.11.2025 - 10:08

C'è l'accordo in Europa per un drastico calo delle emissioni.

Keystone

I ministri dell'ambiente dell'Ue hanno raggiunto un accordo a maggioranza qualificata sul taglio delle emissioni del 90% entro il 2040, includendo una serie di flessibilità per rendere la traiettoria meno rigida.

Keystone-SDA

05.11.2025, 10:08

05.11.2025, 10:24

L'intesa, arrivata dopo oltre 24 ore di negoziati, prevede la possibilità di contabilizzare nel bilancio delle emissioni fino al 5% di crediti internazionali di carbonio extra Ue. Un ulteriore 5% di crediti esteri potrà essere acquistato dai Paesi per coprire gli sforzi nazionali.

Il testo conferma una clausola di revisione su base biennale a seguito di una valutazione da parte della Commissione della legge sul clima.

L'intesa, nonostante le 24 ore di negoziati, è stata votata a maggioranza qualificata e non all'unanimità. Hanno votato contro Slovacchia, Ungheria e Polonia. Belgio e Bulgaria si sarebbero astenute. Il computo totale dei non favorevoli non è ancora noto. La presidenza danese si è limitata a spiegare che l'intesa è stata votata da 21 Paesi membri comprendenti l'81,9% della popolazione europea.

