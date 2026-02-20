Accumuli di 4 metri di neve a Les Diablerets, una valanga distrugge un ristorante a Morgins

Glacier 3000 Situato a 3.000 metri di altitudine, il Glacier 3000 ha visto accumularsi quest'anno oltre 8,4 metri di neve. Immagine: Glacier 3000 Sgombero dell'ingresso del personale. Immagine: Glacier 3000 Lo strato di neve è alto come due uomini! Immagine: Glacier 3000 Sgombero della porta del ristorante Botta. Immagine: Glacier 3000 Il team di Glacier 3000 in azione per liberare il negozio Scex-Rouge. Immagine: Glacier 3000 Il personale di pista si fa strada nei locali come meglio può. Immagine: Glacier 3000 Glacier 3000 Situato a 3.000 metri di altitudine, il Glacier 3000 ha visto accumularsi quest'anno oltre 8,4 metri di neve. Immagine: Glacier 3000 Sgombero dell'ingresso del personale. Immagine: Glacier 3000 Lo strato di neve è alto come due uomini! Immagine: Glacier 3000 Sgombero della porta del ristorante Botta. Immagine: Glacier 3000 Il team di Glacier 3000 in azione per liberare il negozio Scex-Rouge. Immagine: Glacier 3000 Il personale di pista si fa strada nei locali come meglio può. Immagine: Glacier 3000

Negli ultimi giorni la neve è caduta costantemente e abbondantemente sulle Alpi svizzere, aumentando tra l'altro il rischio di valanghe. Una di queste ha colpito il ristorante Tovassière sopra Morgins, nella regione dello Chablais, in Vallese.

Valérie Passello Valérie Passello

Negli ultimi 7 giorni sono caduti più di 184 cm di neve nel comprensorio sciistico di Les Diablerets, nelle Alpi bernesi. A comunicarlo è il team di Glacier 3000: «Queste abbondanti precipitazioni, combinate con un forte vento, hanno portato a notevoli accumuli di neve e alla formazione di cumuli alti fino a 4 metri. La cabina dello skilift Tsanfleuron (2,50 m) è stata completamente sepolta».

Il comprensorio sciistico, situato a 3'000 metri di altitudine, ha visto accumularsi ben 8,40 metri di neve dall'inizio della stagione. Il forte vento ha impedito lo svolgimento delle operazioni da lunedì a mercoledì, ma giovedì le squadre hanno potuto iniziare lo sgombero dagli impianti e dagli edifici, in modo che il comprensorio possa aprire questo fine settimana, condizioni meteo permettendo.

«Nonostante una settimana particolarmente impegnativa, i nostri risultati di metà stagione rimangono positivi. Le condizioni della neve sono eccezionali, il paesaggio splendido e le previsioni per i prossimi giorni sono promettenti», afferma Bernhard Tschannen, CEO di Glacier 3000.

Rischio valanghe ancora alto

Secondo la carta del pericolo valanghe di MeteoSvizzera, il rischio di valanghe rimane elevato in Vallese e nei Grigioni, e marcato in montagna. Sul Glacier 3000, il grado di pericolo di valanghe è stato di 4 su 5 negli ultimi 10 giorni.

Secondo la carta del pericolo di MétéoSuisse, il pericolo di valanghe rimane elevato in Vallese e nei Grigioni e marcato in montagna. SwissTopo/ MétéoSuisse.

Le squadre non sono state con le mani in mano: «Per garantire la sicurezza dei clienti e del personale, negli ultimi giorni sono stati effettuati distacchi preventivi di valanghe. I pendii che si affacciano sul comprensorio sciistico sono stati messi in sicurezza per proteggere la strada del Col du Pillon, consentire ai battipista di lavorare di notte e garantire condizioni operative ottimali durante il giorno».

In considerazione dell'alto rischio di valanghe, si consiglia agli sciatori di Les Diablerets (ma vale per tutti coloro che intendono recarsi sulle Alpi svizzere) di rimanere sulle piste segnalate e sicure.

Danneggiato un ristorante di montagna in Vallese

La situazione è altrettanto tesa nella regione dello Chablais, in Vallese: il 18 febbraio, infatti, una valanga ha colpito il ristorante Tovassière sopra Morgins.

Sulla pagina Facebook, lo staff del locale ha scritto: «Le notizie viaggiano veloci, a volte più veloci delle risposte. Siamo sbalorditi dal disastro che ha appena colpito il nostro ristorante. La forza della natura ha danneggiato molto più di un semplice edificio: più di cento anni di storia, una casa di famiglia, uno stile di vita e un prezioso legame tra agricoltura e turismo di montagna sono stati spazzati via».

A causa del rischio di valanghe e di nevicate, si consiglia di non recarsi sul posto, ma di rimanere sui percorsi segnalati.

Secondo MeteoSvizzera, questo fine settimana la neve dovrebbe finalmente calmarsi e lasciare spazio a belle giornate di sole.