Processo al TPF Accusati di terrorismo, chieste per loro pene dai 9 anni

3.11.2025 - 23:06

Il processo ai due imputati si concluderà martedì a Bellinzona
Il processo ai due imputati si concluderà martedì a Bellinzona
Pene detentive di nove anni e mezzo e nove anni sono state chieste dal pubblico ministero lunedì per due presunti islamisti di origine balcanica a processo presso il Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona.

03.11.2025, 23:06

04.11.2025, 07:45

I due sono accusati, tra l’altro, di sostegno e partecipazione a un gruppo terroristico, l’organizzazione «Fratelli di Viti», dal quale entrambi sostengono di essersi allontanati.

Gli imputati, arrestati nel settembre 2022 e per i quali vale la presunzione d’innocenza, sono un kosovaro di 37 anni e uno svizzero-macedone di 34, entrambi domiciliati nella regione di Ginevra.

Martedì riprenderà l'udienza a Bellinzona.

