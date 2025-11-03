Il processo ai due imputati si concluderà martedì a Bellinzona keystone

Pene detentive di nove anni e mezzo e nove anni sono state chieste dal pubblico ministero lunedì per due presunti islamisti di origine balcanica a processo presso il Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona.

SwissTXT Swisstxt

I due sono accusati, tra l’altro, di sostegno e partecipazione a un gruppo terroristico, l’organizzazione «Fratelli di Viti», dal quale entrambi sostengono di essersi allontanati.

Gli imputati, arrestati nel settembre 2022 e per i quali vale la presunzione d’innocenza, sono un kosovaro di 37 anni e uno svizzero-macedone di 34, entrambi domiciliati nella regione di Ginevra.

Martedì riprenderà l'udienza a Bellinzona.