A loro piacciono gli AC/DC come campanella della scuola. Ad alcuni residenti non piace. warkworth.school.nz/

Una scuola in Nuova Zelanda usa la musica al posto della tradizionale campanella scolastica. Le canzoni degli AC/DC e dei Muppet Show suonate all'inizio e alla fine delle lezioni dividono però l'opinione pubblica.

SDA / Igor Sertori SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Una scuola neozelandese ha sostituito il tradizionale gong scolastico con musica come quella degli AC/DC e con delle canzoni del Muppet Show:

L'idea è piaciuta agli alunni ma ha suscitato polemiche tra i vicini.

Una misurazione ha mostrato che il livello delle sonorità era inferiore al volume registrato in un parco giochi, ma l'istituto lo ha ridotto lo stesso, così come il tempo di riproduzione.

Durante il periodo dell'Avvento, inoltre, la direzione scolastica sostituisce le canzoni degli AC/DC con brani natalizi natalizi. Mostra di più

La scuola Te Kura O Puhinui di Warkworth, a nord della capitale neozelandese Auckland, ha sostituito il gong scolastico con della musica.

La scuola ora suona «Hells Bells» o «Thunderstruck» degli AC/DC o anche «Mah na Mah na» del Muppet Show, prima e dopo l'intervallo e alla fine della giornata.

Ci sono problemi però: alcuni vicini hanno firmato una petizione per fermare la campanella della scuola, come riportato da «Radio New Zealand». Secondo i critici, si tratta di un disturbo acustico. Gli alunni, che amano la playlist dell'intervallo, sono di parere completamente diverso.

Un'altra petizione intanto, chiede che la scuola mantenga il suono della campanella dell'intervallo.

«Abbiamo ricevuto un feedback dai nostri studenti», ha dichiarato all'emittente la preside Karney Dawson. «Circa il 95% ha dichiarato di volerla mantenere: la adorano».

I successi hard rock e ragamuffin della compagnia di marionette vengono suonati per la prima volta all'inizio delle lezioni, alle 9 del mattino, e per l'ultima volta alla fine della scuola, alle 15.

«Gli alunni dicono che si divertono, che è piacevole, divertente e che fa la differenza, e anche ai genitori piace», ha sottolineato la preside.

Il parco giochi è più rumoroso della campanella della scuola

Su richiesta di uno dei denuncianti, di recente è stata effettuata una misurazione del rumore, che ha rivelato che i suoni del parco giochi erano più forti della musica della scuola.

Il volume è stato giudicato accettabile. Per riportare la pace nel quartiere, la scuola è comunque intervenuta: Il volume è stato abbassato e la durata dei brani è stata ridotta.

«Credo che tutto il clamore suscitato nell'ultima settimana abbia fatto apprezzare ancora di più ai bambini il fatto che siamo una scuola unica e che proviamo cose diverse», ha concluso la direttrice.

E durante le festività, la Warkworth School sarà più riflessiva: gli AC/DC verranno sostituiti da brani natalizi.

SDA