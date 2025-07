I pesci siluro nelle acque svizzere sono sempre più numerosi e grandi. (Immagine d'archivio). Keystone

Negli ultimi 20 anni le catture di pesci siluro in Svizzera sono nettamente aumentate. Temperature elevate dell'acqua favoriscono la diffusione di questi pesci predatori, che diventano anche sempre più grandi.

Keystone-SDA SDA

Un pescatore amatoriale ha recentemente catturato un esemplare di 2,2 metri e 86,5 chili a Diepoldsau (SG), ha reso noto il giornale «Der Rheintaler». «Per la regione questo pesce è un vero e proprio mostro», si può leggere nell'articolo.

Soprattutto nel Lago di Costanza vengono sempre più spesso avvistati pesci siluro di oltre due metri, ha spiegato David Frei – dell'ufficio preposto alla pesca del Canton San Gallo – all'agenzia Keystone-ATS. Il caso riportato dai media è quindi plausibile.

Come detto, il numero di pesci siluro catturati negli ultimi 20 anni è costantemente aumentato. Le ultime cifre dell'Ufficio federale dell'ambiente, risalenti al 2023, parlano di 7622 esemplari, quando nel 2003 se ne contavano 506.

L'incremento è dovuto all'aumento delle temperature delle acque, che favorisce la crescita sia della quantità che della dimensione di questi pesci, ha spiegato Frei.

Particolarmente scalpore ha fatto la notizia del 20 giugno scorso, quando in Baviera – per la precisione nel Brombachsee – un pesce siluro di due metri ha attaccato almeno cinque bagnanti, ferendoli. Per mettere fine alle aggressioni, un poliziotto ha dovuto abbattere l'animale con l'uso della pistola.