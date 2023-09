Questa mattina l'acquisto dei titoli di trasporto tramite l'applicazione delle FFS funziona "solo in maniera limitata". (Foto archivio) Keystone

Questa mattina, alcuni passeggeri non hanno potuto acquistare il biglietto delle FFS. A causa di un guasto tecnico, non ovunque i titoli di trasporto presso gli sportelli, i distributori automatici, e sull'applicazione erano reperibili «solo in misura limitata».

Lo hanno dichiarato oggi le Ferrovie federali svizzere (FFS), confermando su richiesta che il problema tecnico si è riscontrato attorno alle 6:45.

Un'ora più tardi, «a partire dalle 7:45 i biglietti erano nuovamente acquistabili allo sportello, presso i distributori e il personale del treno nonché tramite il sito web delle FFS», ha precisato l'ufficio stampa.

Tuttavia, l'applicazione risulta essere tuttora interessata dal guasto e funziona solo «in misura molto limitata». La causa esatta del problema non è ancora nota, ma le FFS stanno lavorando intensamente per sistemarlo al più presto, hanno fatto sapere.

daoe, ats